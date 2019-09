El president valencià demana un pla Marshall pels danys de la gota freda

Cinc dies després que la DANA (depressió aïllada en nivells alts) tornés a acarnissar-se amb Espanya, els afectats per la gota freda van seguir traient aigua i fang i fent comptes per avaluar els danys causats, que les diferents administracions intentaran pal·liar sense escatimar recursos.

En tot cas, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va anar més enllà en assegurar que su govern demanarà la declaració de zona catastròfica per a les àrees afectades pel temporal, tot insistint a reclamar una mena de Pla Marshall per a zones com el Baix Segura perquè és «la gran horta d'Europa i està devastada».

Els dirigents polítics van prometre ajudes, amb el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, al capdavant, que ho va assegurar des de Níjar (Almeria), un dels municipis que va sobrevolar en helicòpter per conèixer l'abast de les inundacions.

Tot i això Sánchez, va demanar paciència als afectats perquè les administracions puguin començar a avaluar les destrosses i va apel·lar a la solidaritat del conjunt del país envers els veïns que han patit les conseqüències d'aquesta gota freda.

Mentre es continua buscant l'holandès de 66 anys que diumenge va caure a una séquia a Dolores (Alacant), la notícia més positiva que va ser la localització del conductor del quad que havia estat donat per desaparegut a Daya, una altra localitat alacantina. Es tracta també d'un ciutadà holandès, que es troba il·lès tot i que va ser arrossegat per l'aigua quan circulava entre els municipis de Daya Vella i Daya Nova.



Danys irreversibles



Amb la mirada encara posada en la previsió meteorològica, els veïns van continuar constatant ahir els danys irreversibles de la DANA, i el Govern, segons va explicar Sánchez, ja ha començat a tramitar la informació dels ajuntaments afectats per conèixer els costos dels danys en collites i béns.

Tot i que l'alerta s'ha desactivat, encara queden explotacions inundades i inaccessibles, prossegueixen les tasques per tornar a la normalitat, es fa recompte de les hectàrees afectades i dels terrenys assegurats i es demanen ajudes davant les evidents i quantioses pèrdues econòmiques.

I tot i que encara és aviat per fer un càlcul detallat del valor dels danys i de quants productors tenien les seves collites assegurades, algunes organitzacions agràries, com Asaja, va parlar d'unes 300.000 hectàrees danyades, amb hortalisses, olivera, cítrics i vinyes com a cultius més afectats.

A aquestes pèrdues de collita cal afegir les patides pel bestiar, a més dels danys en infraestructures com camins, accessos a finques, naus, magatzems, tanques i sistemes de regadiu. Alguns càlculs són ja significatius i avancen una suma total molt important. Només en l'horticultura d'Almeria, aquestes pèrdues es calculen en 4,5 milions d'euros.