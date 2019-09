El PSC i Cs no troben viable una moció de censura a Torra

El president del PPC, Alejandro Fernández, va proposar ahir impulsar juntament amb Ciutadans i el PSC una moció de censura al president català, Quim Torra, per evitar que porti Catalunya a un «escenari d'insurrecció», però els dos partits interpel·lats van descartar la idea per inviable.

Fernández va remarcar que és necessari «garantir l'ordre» davant els signes de «radicalització» de l'independentisme i va subratllar que cal evitar que Torra «compleixi les seves amenaces», una cosa que només es podrà portar a terme amb un «canvi de govern».

Fernández va adreçar-se als grups de Ciutadans i PSC-Units per plantejar aquesta moció de censura, que proposaria com a substitut de Torra un candidat «de consens», que hauria de ser diputat, per exercir de president de la Generalitat de forma «provisional», fins a la convocatòria de noves eleccions autonòmiques.

La proposta del PPC no inclou un pla de govern alternatiu, sinó uns compromisos de mínims, que creu que fins i tot podrien subscriure els comuns i que els impulsors es comprometrien a garantir abans de convocar, de nou, eleccions al Parlament.

En total serien quatre compromisos: recuperar «l'esperit» que va tenir l'oposició durant els plens del 6 i 7 de setembre del 2017 quan van fer front a les «lleis de desconnexió» independentistes, garantir el respecte a la legalitat i la Constitució, un pla de prevenció d'aldarulls, en cooperació amb els cossos i forces de seguretat de l'Estat, i la convocatòria electoral una vegada complerts els objectius precedents.

Atès que la suma de diputats de PPC, Cs i PSC (57) no arriba al llistó de 68 escons que marca la majoria absoluta al Parlament, Fernández va admetre que el més probable seria que aquesta moció de censura no prosperés, però va subratllar que el mer fet de portar-la a terme ja serviria per donar «un missatge útil» a la societat, en el sentit que existeix «un programa alternatiu a la unilateralitat i la desobediència» dels independentistes.

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, va descartar sumar-se a la proposta del PPC, ja que en aquests moments no tindria els vots necessaris per poder prosperar.

Per la seva banda, la portaveu de Ciutadans, Lorena Roldán, també va rebutjar la proposta de Fernández: «La injusta llei electoral fa impossible aquesta suma», va assenyalar a Twitter.