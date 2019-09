Rivera insta Casado a permetre que Sánchez sigui investit amb condicions

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va plantejar al president del PP, Pablo Casado, una abstenció conjunta a la investidura de Pedro Sánchez sobre la base de tres compromisos «amb Espanya i els espanyols», però el líder popular va evitar comprometre's amb aquesta proposta en una reunió que van mantenir a la tarda. «Si Sánchez diu sí a un govern constitucionalista a Navarra, sí al respecte a les sentències del Procés i a no indultar els condemnats, i es compromet amb l'economia», va assegurar Rivera, Ciutadans està disposat a desbloquejar la investidura.

El líder de Ciutadans va deixar clar que Sánchez ha de complir els tres requisits per comptar amb l'abstenció que vol acordar amb Casado. En primer lloc, va dir que el PSOE ha de «trencar el seu pacte a Navarra amb Otegi», en al·lusió a l'abstenció d'EH Bildu que va possibilitar l'Executiu del PSN, Geroa Bai i Podem a la comunitat foral, i obrir una negociació perquè governi Navarra Suma (UPN, PP i Cs).

La segona condició és que Sánchez s'assegui a «planificar l'eventualitat de l'aplicació del 155» a Catalunya si el president de la Generalitat, Quim Torra, desacata les sentències del Procés, i a més que es comprometi a no indultar els condemnats. El tercer requisit que hauria d'assumir Sánchez seria comprometre's amb que no hi haurà pujada d'impostos en els Pressupostos ni càrregues addicionals als autònoms.

Després de la reunió, el PP va evitar pronunciar-se sobre la proposta de Rivera, tot i afirmar que coincideix en les reclamacions al secretari general dels socialistes sobre política territorial, model constitucional i economia.

Per part seva, el PSOE va instar el PP i Ciutadans a permetre, amb la seva abstenció, que hi hagi un «Govern progressista» que no depengui de les forces independentistes catalanes i va afirmar que el Govern ja compleix els tres requisits que han estat plantejats per Rivera.