Sánchez garanteix per escrit a Rivera que «no vacil·larà» en aplicar el 155 a Catalunya

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha enviat aquest dimarts garanties per escrit al líder de Ciutadans, Albert Rivera, que "no vacil·larà" en aplicar el 155 a Catalunya en cas "d'una nova vulneració dels preceptes constitucionals o un atemptat greu a l'interès general d'Espanya" per part de les forces independentistes catalanes. Ho ha fet després de la conversa que tots dos han mantingut en aquestes últimes hores abans que el rei Felip VI encarregui o no al president espanyol en funcions que es presenti a la investidura. Sánchez busca d'aquesta manera una abstenció de Ciutadans que no seria suficient en el cas que Podem passi al 'no' i no vagi acompanyada també d'una abstenció del PP.

Es tracta d'un document que comença amb un "Estimat Albert" del propi puny i lletra de Sánchez on el president espanyol en funcions dóna garanties i assegura que es compleixen les tres condicions que el líder de Ciutadans va plantejar a canvi de la seva abstenció.

El document comença "agraint" la proposta de Rivera "a una solució d'Estat" per "contribuir des de l'oposició al desbloqueig polític", i diu que "si aquest és realment el seu propòsit pot tenir la seguretat que no existeix cap impediment perquè faciliti la investidura".

Rivera havia condicionat aquesta hipotètica abstenció de Ciutadans i del PP (que s'ha desmarcat de la proposta) a la creació d'una mesa de planificació de l'aplicació del 155 a Catalunya en cas d'incompliment de la sentència del Suprem sobre l'1-O, a la cessió del govern de Navarra a la coalició Navarra Suma (PP, Cs i UPN) i a un compromís de no augmentar les impostos a les classes mitjanes.

Sánchez li respon recordant que "els socialistes estem fermament compromesos amb la defensa de la Constitució i l'ordenament jurídic a Navarra, a Catalunya i a tot Espanya". "Tingui la seguretat, senyor Rivera, de que si la seva voluntat és defensar la Constitució no trobarà un aliat més disposat que el Partit Socialista".

El document ofereix garanties punt per punt. En primer lloc sobre Navarra, que "té un govern liderat pel PSOE plenament compromès amb la defensa de la Constitució i del règim foral" del que "no forma part Bildu". "No existeix cap pacte amb aquest partit" (en referència a Bildu), i "per tant en aquest punt no hi ha cap motiu d'inquietud respecte a la salvaguarda de la Constitució i del règim foral de Navarra", diu Sánchez.

Respecte a Catalunya, el punt més extens, Sánchez recorda a Rivera que el PSOE "ha acreditat el seu ple compromís amb la Constitució a Catalunya". "És cert que ho hem fet defensant el diàleg dins de la legalitat", escriu Sánchez, "però precisament aquesta posició és la que ha propiciat un significatiu retrocés del suport a l'independentisme que dona esperances que s'acabi per restablir el clima de convivència a Catalunya en el marc de la Constitució i les Lleis".



"No vacil·larà" en aplicar el 155



En aquest marc, Sánchez puntualitza que "en el cas que ningú desitja" que "es produís per part de les forces independentistes una nova vulneració dels preceptes constitucionals o un atemptat greu a l'interès general d'Espanya, (Rivera) pot tenir la seguretat que el govern socialista no vacil·larà en fer ús de les seves competències per garantir la sobirania nacional, la integritat territorial del país i la convivència, i per això, entre elles, amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució d'acord al propi text i a la doctrina del Tribunal Constitucional".

Segons Sánchez, "aquest supòsit és molt més que una hipòtesi, tal que així ho vam provar amb el suport –compartit amb el seu partit- al govern del PP quan es va veure obligat a aplicar aquest precepte".

En tot cas, Sánchez evita pronunciar-se sobre els indults, tal com li demanava Rivera. "El nostre suport a la Constitució i al nostre ordenament jurídic legal és incondicional i ple", sosté, i "per aquest motiu estem obligats a respectar el principi d'independència judicial i a no interferir en els procediments en curs amb pronunciaments que anticipin en un sentit o un altre les seves decisions o sentències".

Pel que fa al compromís de no augmentar impostos a les classes mitjanes, Sánchez sosté que el propòsit del PSOE és "distribuir amb la major justícia la càrrega fiscal". "D'això es dedueix que pretenem alleugerir la càrrega fiscal dels treballadors i de les classes mitjanes, entre ells el col·lectiu del treball autònom", diu. Per tant, segons Sánchez, "en aquest punt no hi ha tampoc cap motiu que impedeixi l'abstenció del seu partit".

Per tot plegat, segons Sánchez, "no hauria d'existir cap problema" perquè Rivera "contribuís amb la seva abstenció i des de l'oposició al desbloqueig polític". "Si obrés així contribuiria molt positivament a desbloquejar la situació, a complir amb la voluntat dels espanyols i a evitar una repetició electoral del tot innecessària", conclou.

La carta conclou amb la rúbrica a mà: "una abraçada", Pedro Sánchez.