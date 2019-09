Torrent i la presidenta de la cambra basca aposten pel diàleg

El president del Parlament, Roger Torrent, va rebre ahir a la tarda la presidenta de l'Eusko Legebiltzarra –el Parlament basc–, Bakartxo Tejeria. En una compareixença conjunta, Torrent i Tejeria van conjurar-se perquè el diàleg, la negociació i les «solucions polítiques» s'imposin i substitueixin la judicialització. Torrent va dir que a Catalunya i a Euskadi els uneix una «amistat històrica», així com la voluntat per compartir un futur de pau, llibertat i progrés. Tejeria va mostrar-se «convençuda» que els dos parlaments aprofundiran la seva relació, perquè «la causa de la llibertat catalana és la de la llibertat basca». Torrent va afirmar que la trobada ha de contribuir a generar un espai de «col·laboració institucional» per avançar cap a solucions polítiques.