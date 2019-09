La UE aclareix a Johnson que està «oberta a solucions» per al Brexit

La primera reunió entre el president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, i el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, per parlar del Brexit no va provocar avenços per manca d'una proposta britànica, encara que Brussel·les es va declarar «pacient» i oberta a estudiar «solucions».

En acabar el dinar de treball que tots dos van mantenir en un restaurant de Luxemburg, Juncker va explicar que Johnson, «no ha presentat encara» una proposta alternativa a la salvaguarda per evitar una frontera física entre la República d'Irlanda i Irlanda del Nord, el principal punt calent de les converses, ja que Londres la rebutja de ple. «És responsabilitat del Regne Unit presentar les solucions legalment operacionals, que siguin compatibles amb l'acord de retirada» del país de la UE, va assenyalar, tot afegint que «aquestes propostes encara no s'han fet».

En aquest context, Juncker va destacar la «voluntat i obertura» de la Comissió d'analitzar si aquestes propostes compleixen amb els objectius de la salvaguarda; és a dir, si permeten evitar una frontera dura a Irlanda. La salvaguarda ha estat el principal motiu pel qual el Parlament britànic encara no ha aprovat l'acord de sortida negociat entre el Regne Unit i la Unió Europea.

L'objectiu de la reunió d'ahir, en què també va participar el negociador europeu per al Brexit, Michel Barnier, i el ministre britànic per a la sortida de la Unió Europea, Stephen Barclay, va ser «prendre nota de les actuals converses tècniques entre la UE i el Regne Unit i debatre els propers passos».