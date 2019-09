Confirmen el processament de Francisco Camps per adjudicacions a la trama Gürtel

L'Audiència Nacional va confirmar el processament de l'expresident de la Generalitat Francisco Camps per la contractació irregular de la trama Gürtel per muntar un expositor a Fitur 2009, ja que va tenir una participació «directa i personal» en la seva adjudicació. En una interlocutòria, la secció quarta de l'Audiència Nacional va rebutjar el recurs de Camps contra el seu processament en aquesta peça del cas Gürtel, la número 5, en la qual la Fiscalia Anticorrupció demana 2 anys i 6 mesos de presó per a ell.

El tribunal considera que han quedat acreditats els indicis de criminalitat contra Camps que exigeix la llei per continuar la fase del judici, amb independència que puguin o no ser suficients per condemnar-lo per l'adjudicació a Orange Market, filial de la trama Gürtel a València, del muntatge de l'expositor del pavelló de la Comunitat Valenciana a Fitur 2009. La investigació a l'expresident Camps va sorgir del judici de la branca valenciana de Gürtel.