Cs portarà al TC la mesa del Parlament per evitar la compareixença de Ribó

El president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, va anunciar ahir que la formació portarà la mesa al Tribunal Constitucional (TC) per no haver admès a tràmit la compareixença al ple del Parlament del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, sol·licitada per la formació. Carrizosa va criticar que la mesa hagi desestimat la reconsideració que la formació ha presentat i que, per tant, s'hagi impedit la tramitació de la iniciativa quan Cs té els diputats «suficients» per impulsar-la i després que el Síndic ja hagi comparegut al ple en anteriors ocasions per tractar de temes d'interès per al «separatisme». Cs també va apostar per modificar les bases dels processos de selecció de la cambra per cobrir places de lletrats en considerar que recentment hi han accedit només persones «significades en el procés».

Després que el Síndic comparegués dilluns en comissió al Parlament, Carrizosa va qualificar de «vergonyós espectacle» el moment en què Ribó va parlar sobre un regal que hauria rebut d'assistir en un avió privat a un partit de futbol.