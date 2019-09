Dos detinguts i quinze identificats en la manifestació contra el desallotjament de Ka la Kastanya

Dues persones detingudes i quinze identificades és el balanç provisional de l'actuació policial a l'entorn de la manifestació en contra del desallotjament de la casa ocupada Ka la Kastanya que els Mossos han fet aquest matí. La manifestació s'ha convocat per a les set de la tarda a l'entorn de l'estació de metro Fontana, al barri de Gràcia. A les vuit del vespre hi ha hagut el moment de tensió més destacat, quan la policia ha carregat contra alguns dels participants al carrer de Santa Rosa. Aquí hi ha hagut una quinzena d'identificacions, i s'ha detingut una setzena persona per atemptat a agents de l'autoritat. La segona detenció ha tingut lloc a les nou de la nit, perquè l'individu ha llençat una pedra contra un caixer automàtic, segons els Mossos.

Durant la manifestació, que ha recorregut diversos carrers del barri de Gràcia, els manifestants han cridat consignes com ara 'Ka la Kastanya resisteix' o 'No s'entén, gent sense cases i cases sense gent'.

A les set de la tarda ja hi havia diverses furgonetes policials a la zona, i agents del cos de seguretat feien escorcolls i identificacions. Un helicòpter dels Mossos sobrevolava la zona en el marc del dispositiu policial.