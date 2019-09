La Fiscalia defensa que les agressions d'Altsasu tenen un component ideològic

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha defensat que les agressions del cas Altsasu tenen un component ideològic i ha afirmat que els dos guàrdies civils van ser atacats pel fet de ser membres del cos policial. A la vista oral de revisió de la sentència de l'Audiència Nacional que ha tingut lloc aquest dimecres al Suprem, el ministeri públic ha reclamat que es mantinguin les penes, segons recullen diversos mitjans. Els vuit joves del municipi navarrès van ser condemnats a entre 2 i 13 anys de presó per les agressions a dos guàrdies civils (fora de servei) i les seves parelles a un bar l'octubre de 2016. Les defenses, en canvi, han esperat que una "anàlisi assossegada" de la sentència rebaixi els fets a la seva "justa mesura", segons ha dit en una atenció als mitjans una de les advocades de la defensa, Amaia Izko.

Als recursos presentats al Suprem, les defenses reclamen l'absolució dels condemnats i que, en cas que es mantinguin les condemnes, s'eliminin els agreujants de superioritat i discriminació per odi. Segons Izko, la sentència de l'Audiència Nacional està "viciada" i espera que el Suprem en modifiqui els termes.

La mare d'un dels acusats, Isabel Pozueta, ha dit als mitjans a les portes del Suprem que la revisió de la sentència dona la possibilitat que "acabi tot el patiment" i els condemnats "comencin a gestionar les seves vides" després de tres anys empresonats. Només l'única dona condemnada està en llibertat. Pozueta ha dit que tenen "esperança" però també "vertigen" i "por".

La Fiscalia no va presentar recurs contra la sentència i s'ha limitat a defensar el contingut de la resolució de l'Audiència Nacional, que va descartar que fos un cas de terrorisme -tal com defensava inicialment el ministeri públic - però va condemnar els joves d'Altsasu per delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, lesions, desordres públics i amenaces.

La resolució de la sala penal del Suprem no se sabrà fins d'aquí uns 20 dies. A la vista oral d'aquest dimecres només hi han participat els advocats sense la presència dels condemnats.