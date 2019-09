El Govern no ha previst «accions» de resposta a la sentència

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va reconèixer ahir que l'executiu no té gaire clara quina serà la resposta institucional a una eventual sentència condemnatòria contra els líders independentistes acusats al judici de l'1-O. Durant la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, la portaveu va admetre que ara per ara «no hi ha accions concretes sobre la taula» del Govern per poder estudiar i discutir i que «quan es tinguin, s'explicaran».

Budó, de fet, va limitar-se a recordar que el president, Quim Torra, va fer una ronda de contactes de la qual esperen que surti una proposta de resposta unitària. Però d'aquesta, de moment, el Govern tampoc en té detalls.

El govern de concentració, la convocatòria d'eleccions, un nou referèndum o l'aturada de país són algunes de les idees que la mateixa Budó va rebutjar aquest dimarts per no considerar-les viables o no estar previstes.

En aquest sentit, va tancar la porta a poder modificar l'executiu amb un govern de concentració per la posició de la CUP i els comuns. «El govern de concentració queda exclòs en el moment que no té recorregut polític, perquè les dues formacions que podrien entrar al govern se n'han autoexclòs», va comentar.

De la mateixa manera, Budó també va descartar que s'estudiï que «de manera immediata» es puguin convocar eleccions o un nou referèndum com a forma per «exercir el dret a l'autodeterminació» que, assegura, el Govern «té la voluntat d'impulsar però ha de veure com i quan. No hi ha sobre la taula ni un referèndum ni unes eleccions», va dir.

Amb el mateix argument de «no és sobre la taula», Budó també va descartar que el Govern estigui estudiant que una «aturada de país» pugui formar part de la resposta institucional a la sentència. «En aquest moment no hi ha cap proposta d'aturada de país sobre la taula del Govern per poder valorar-la», va afirmar, tot afegint que si algun dels actors del sobiranisme decideix impulsar aquesta iniciativa, l'executiu es limitarà a «respectar-la». Sobre com i quan s'explicarà quina serà finalment la resposta escollida per Torra o el Govern, Budó tampoc va voler donar-ne detalls, i es va limitar a explicar que «s'està treballant per valorar el moment més idoni» per fer-ho públic i que «no passarà només per ser del Govern sinó de tot el país».

D'altra banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va garantir que davant possibles mobilitzacions al carrer en protesta per la sentència, els Mossos d'Esquadra «actuaran com sempre».