Guàrdies civils reiteren al TSJC que el Govern buscava finançament a Xina i preparava l'ATC per a la «desconnexió»

Tres guàrdies civils han reiterat aquest dimecres davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el Govern de la Generalitat va buscar finançament a la Xina abans de l'1-O i que l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) estava ideada i preparant-se per assumir el cobrament d'impostos de l'estat i quedar-se'ls en cas de declaració d'independència. Ho han dit tres agents que van estudiar la documentació decomissada a la Conselleria d'Economia el 20-S i que van elaborar els conseqüents informes. Tots tres han declarat com a testimonis, un d'ells per videoconferència, en la causa oberta contra l'exsecretari general d'Economia Josep Maria Jové.

A més, sempre segons fonts jurídiques consultades per l'ACN, també han assegurat que la Generalitat va quedar-se les dades dels ciutadans que es van apuntar al registre de voluntaris, tot i que la base de dades es va tancar després de l'1-O.