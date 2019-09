Junqueras reclama al TS que deixi «en suspens» la sentència de l'1-O

L'eurodiputat electe Oriol Junqueras va reclamar ahir al matí al Tribunal Suprem que deixi «en suspens» la sentència de l'1-O en espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgui la pregunta prejudicial sobre la seva immunitat.

La defensa del líder d'ERC argumenta que la futura decisió del TJUE no només afecta el recurs sobre la denegació del permís per anar a jurar el càrrec com a eurodiputat, sinó també «el litigi principal», la causa especial 20907/2017.

Si el Suprem rebutja aquesta petició, l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde, demana a la sala que almenys informi «com més aviat millor» de la seva decisió el tribunal amb seu a Luxemburg i les parts implicades.

El lletrat assegura a l'escrit que no ho demanen per obtenir «informació sobre la deliberació» final del Suprem, sinó per obtenir «dades imprescindibles» per tramitar correctament la prejudicial.

A més, Van den Eynde avisa el tribunal espanyol que ha d'advertir els magistrats europeus de «qualsevol incident processal» sobre el cas, «especialment» si opta per «extingir el procés» a Luxemburg.

Fonts del TJUE asseguren que els estats membres són lliures de retirar una pregunta prejudicial plantejada, si bé reconeixen que no és gaire habitual.

D'altra banda, l'exconseller català Toni Comín va considerar ahir que no és imprescindible que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciï sobre la seva immunitat com a eurodiputats perquè el Parlament Europeu lliuri les seves actes a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i ell mateix. «Entenem que el Parlament Europeu pot resoldre aquest tema directament. No és imprescindible que això sigui resolt pel tribunal de Luxemburg perquè el Parlament, a través de la comissió d'Assumptes Legals (...), pot reconèixer que la nostra immunitat comença amb la proclamació de resultats», va dir Comín.