L'ATC no estava preparada per substituir l'espanyola el 2017

Un alt càrrec d'IBM va assegurar ahir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el sistema informàtic e-Spriu per a l'Agència Tributària de Catalu-nya (ATC) no estava capacitat, el 2017, per substituir plenament l'Agència Tributària espanyola (AEAT) almenys fins dos anys després. El director de Projectes de l'UTE IBM INSA, encarregada per l'ATC i el CTTI de crear l'e-Spriu, va declarar com a testimoni en la causa oberta contra l'ex-secretari general d'Economia i Vicepresidència Josep Maria Jové per l'1-O.

Segons fonts jurídiques, aquest encarregat del projecte va explicar a la magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret, que l'e-Spriu tècnicament podia assumir el cobrament dels tributs estatals, però no s'havia dissenyat específicament per fer-ho i encara no estava prou desenvolupat en aquelles dates. Tot i així, en el contracte entre la Generalitat i l'UTE del 2015 es feia servir el terme «estructura d'estat», tot i que aquest directiu va llevar importància a la terminologia. L'encarregat del projecte va explicar que ell només parlava amb els tècnics del CTTI, no pas amb els dirigents de Vicepresidència i Economia.

El testimoni també ha explicat que dos dels projectes inserits al sistema e-Spriu van ser un mòdul perquè els ciutadans comuniquessin voluntàriament a l'ATC la seva declaració de la renda presentada a l'AEAT.

Tenia errades tècniques i això va provocar que pocs ciutadans el fessin servir, i el 2016 IBM va deixar de prestar el servei de manteniment. Els sistemes van costar 511.000 euros.