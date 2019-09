L'Audiència de Lleida confirma la presó provisional del pare del nadó maltractat a Lleida

L'Audiència de Lleida ha confirmat la presó provisional pel veí de Lleida de 39 anys que va ser detingut per maltractar suposadament el seu fill de només 20 dies. La sala ha rebutjat el recurs presentat per la defensa i considera la mesura de privació de llibertat "proporcionada" i "justificada" per la quantitat d'indicis que apunten l'home com autor dels fets, per la gravetat del delicte i per l'elevada pena que pot comportar, la qual cosa fa que existeixi risc de fugida. La interlocutòria de l'Audiència recull els informes mèdics de l'Hospital Arnau de Vilanova, on va ingressar inicialment el nadó, i de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on segueix a l'UCI en estat molt greu, i que recullen les lesions "greus" del petit. També té en compte l'informe mèdic-forense que apunta que el quadre mèdic del nen és compatible amb un maltractament infantil i el que qualifiqua de "síndrome del nen sacsejat".

Segons la defensa del pare, que demanava la seva llibertat, el detingut ja va explicar que les lesions del nen són fruit d'un accident i que no es pot determinar quan es van causar les lesions ni amb qui estava quan es van produir. A més, nega el risc de fugida de l'home perquè, diu, té arrelament familiar i laboral i va tenir l'oportunitat de fugir abans que el detinguessin i no ho va fer.

L'Audiència de Lleida, però, dóna la raó a la fiscalia i considera justificada la mesura de presó provisional en base als informes mèdics dels hospitals que recullen que el nadó va ingressar a l'Hospital Arnau de Vilanova el 13 d'agost amb lesions cerebrals, hemorràgies múltiples, hematomes i fractura de clavícula, amb un primer diagnòstic de traumatisme no accidental.

També ho va recollir així l'informe del mèdic-forense que va establir que el quadre mèdic del nadó era "altament compatible amb un traumatisme no accidental", qualificant-ho també de "síndrome del nen sacsejat", la qual cosa podria apuntar a una situació de "maltractactament infantil".

Els pares van declarar que el nadó va caure de la cadireta del cotxe en un viatge perquè no anava cordat i es va colpejar al cap. Els forenses, però conclouen que l'estat del nadó no era compatible amb aquesta situació. A més, una de les filles de la mare del nen, que anava al cotxe, va dir que el nen anava a banda i banda però que no va caure i que van parar el vehicle i ella mateixa el va cordar.

Tot i que l'acusat va negar haver agredit el seu fill, va relatar que quan el nen plorava es posava nerviós i el tirava sobre el llit, tot i que després ho va corregir per "el deixava sobre el llit".