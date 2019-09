Els Mossos d'Esquadra editen 18.000 exemplars del calendari solidari 2020

Amb alguns dels productes gastronòmics més representatius de la geografia catalana i usuaris, familiars, psicòlegs, personal sanitari i treballadors de les Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer, 65 agents dels Mossos d'Esquadra d'arreu del territori s'han deixat fotografiar per il·lustrar el calendari solidari del cos per a l'any vinent. Amb la selecció de dotze imatges s'han editat 18.000 exemplars que es posaran a la venda en més de 730 punts a un preu de cinc euros. Els beneficis aniran a la Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catalunya. En sis edicions, s'han recaptat 344.595 euros que s'han destinat íntegrament a entitats que desenvolupen tasca social.

L'edició d'enguany incorpora un decàleg amb recomanacions per tractar les persones malaltes d'Alzheimer. En aquesta edició, també pren importància la gastronomia catalana per posar en valor la necessitat de seguir una dieta sana i hàbits saludable en la lluita contra l'Alzheimer.

La presentació del calendari ha tingut lloc aquest dimecres en un acte on el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha destacat la ''solidaritat'' que hi ha darrere els agents dels Mossos d'Esquadra per ''jugar-se la integritat física pels altres''. El director de la policia, Andreu Joan Martinez, ha apel·lat a ''l'esforç i capacitat'' de cadascun de nosaltres per acompanyar amb ''la màxima serenor, amabilitat i amor'' a les persones que més ho necessiten.