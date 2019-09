Pedro Sánchez culpa als seus rivals de la repetició electoral

L'última sessió de control del Congrés de la legislatura ha esdevingut la plataforma de llançament de les campanyes electorals de totes les formacions que s'han retret mútuament el fiasco de les negociacions per a la investidura. El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha culpat de nou PP, Cs i Podem del "bloqueig" i ha advertit de nou ERC que el seu partit està disposat a aplicar el 155 a Catalunya "si la Generalitat fa qualsevol intent de violentar de nou l'Estatut i la Constitució". Sánchez ha hagut de respondre les preguntes del líder del PP, Pablo Casado, que l'ha acusat d'haver "traït tothom" perquè "no és de fiar", i del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, que li ha recordat que els ciutadans "estan fins els nassos" de la classe política i li ha retret el seu acostament d'última hora a Ciutadans.

Sánchez ha assistit a la sessió de control per respondre dues úniques crítiques i enmig d'un ambient de confrontació ja amb la bancada de la dreta, que ha interromput en diverses ocasions el seu discurs i ha obligat a intervenir la presidenta del Congrés, Meritxell Batet.

Casado ha obert foc acusant el president en funcions d'haver "utilitzat les institucions" pels seus interessos polítics i d'haver "jugat amb els espanyols" perquè "volia eleccions des del principi".

Casado: "Sánchez pretén ser investit per esgotament electoral"

Segons Casado, Sánchez només ofereix "incapacitat" i "inacció". "Qui no és capaç de gestionar la seva pròpia investidura difícilment pot gestionar Espanya", ha afirmat el líder del PP, que ha assegurat que a Sánchez "se li ha vist el plomer" i pretén ser investit "per esgotament electoral".

Sánchez: "El 10-N espero que els espanyols donin una majoria més rotunda al PSOE"

El líder del PSOE, per contra, ha afirmat que el 28-A els espanyols van decidir situar a La Moncloa "un govern progressista que no depengués de les forces independentistes". "Aquí el que ha passat és que vostès no han assumit la seva responsabilitat ni el resultat del 28-A", ha dit Sánchez, que ha acusat les altres tres grans forces espanyoles de "bloquejar la formació de país".

"Espanya necessita estabilitat, moderació i un govern progressista", ha dit però el PP no ha assumit "la seva responsabilitat amb sentit d'Estat" i no ha "facilitat l'únic govern possible en un moment crític". "El 10-N espero que els espanyols donin una majoria més rotunda al PSOE perquè Casado, Rivera i Iglesias no tinguin capacitat de bloquejar un nou govern", ha conclòs.

Rufián: "Vostès han demostrat que són a la negociació el que Vox al feminisme"

Sánchez també ha respost una pregunta del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que li ha recordat que "la gent està fins els nassos de tots nosaltres" perquè "vostès han demostrat que són a la negociació el que Vox al feminisme".

Segons Rufián, un cop acabada l'etapa de les negociacions ara "ja sabem quin PSOE ens trobarem, el del 155, perquè com més forts són més s'acosten a la dreta i han perdut una oportunitat històrica".

"Vostè diu que ho ha intentat per tots els mitjans, i si diu la veritat és un incompetent i si menteix un irresponsable". Ha afirmat que ERC tornarà i tornarà més forta", ha conclòs el portaveu d'ERC.

Sánchez diu que el seu projecte per a Catalunya "és el mateix que per a Extremadura"

El president del govern espanyol en funcions, per contra, ha afirmat que el seu projecte per a Catalunya "és el mateix que per a Extremadura i tots els territoris i per al conjunt del país", i es basa en "la recuperació de la justícia social, la lluita contra la corrupció, i en abandonar la crispació i apostar per la convivència i la concòrdia dins de la Constitució i la legalitat".

Sánchez ha agraït la disposició d'ERC a facilitar la investidura però ha recordat que el PSOE i ERC "no tenim massa més en comú, perquè vostès defensen la independència de Catalunya i nosaltres la convivència, i m'ha cridat sempre l'atenció que un grup d'esquerres defensi la independència d'un territori ric".

"Nosaltres defensarem la Constitució, i si hi ha un partit constitucionalista a aquest país i a aquest sistema polític és el PSOE", que "defensarà sempre el diàleg, la negociació, l'acord i la convivència", però "si la Generalitat fa qualsevol intent de violentar de nou l'Estatut i la Constitució el Grup Socialista aplicarà qualsevol article de la Constitució per defensar la sobirania nacional i la integritat territorial", ha conclòs.