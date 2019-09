El PP insisteix a Cs i PSC perquè valorin la proposta de moció de censura a Torra i els demana una reunió

El portaveu del PPC al Parlament, Santi Rodríguez, va insistir ahir tant a Cs com al PSC perquè donin suport a la moció de censura contra el president de la Generalitat, Quim Torra, que dilluns va plantejar el líder dels populars catalans, Alejandro Fernández. Cs i el PSC van rebutjar la proposta poc després que Fernández la fes pública, però Rodríguez va explicar ahir en una roda de premsa que igualment se'ls ha enviat una carta en què els proposen una reunió i que esperen que se'ls atengui «com ahir mateix el president del PP, Pablo Casado, va atendre la petició del líder de Cs, Albert Rivera». En cas que les converses per a la moció de censura no prosperin, el diputat popular va anunciar que demanaran a Torra que se sotmeti a una qüestió de confiança.

La reunió entre Casado i Rivera a què va fer referència Rodríguez va sorgir després que el president de Cs proposés l'abstenció del PP i del grup taronja al Congrés per facilitar la investidura del secretari general del PSOE i president espanyol en funcions, Pedro Sánchez. A canvi, però, va demanar que els socialistes renunciïn al govern de Navarra, que s'apliqui l'article 155 de la Constitució a Catalunya i que no s'apugin impostos. Per a Rodríguez, si Cs creu que s'ha d'aplicar el 155 per l'actual situació política, «el que està a les seves mans d'una manera més immediata és la presentació d'una moció de censura».