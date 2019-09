Quatre anys d'inestabilitat i quatre eleccions

? La falta d'estabilitat institucional a Espanya va començar amb les eleccions del 2015, els resultats de les quals no van servir per formar govern. Mariano Rajoy va rebutjar l'oferiment del rei de sotmetre's a la sessió d'investidura. Pedro Sánchez va assumir el repte de ser president i, després d'aconseguir un pacte amb Cs, es va sotmetre a una investidura que va fracassar. El 26 de juny d'aquell mateix any es van celebrar de nou comicis generals. El PP va recuperar una petita part dels escons perduts, mentre que el PSOE retrocedia de nou. Els populars van aconseguir un acord l'estiu del 2016 perquè Rajoy resultés investit president. El Govern de Rajoy va ser sotmès a dues mocions de censura, una d'elles presentada per Iglesias, que va veure com fracassava el seu intent el 14 de juny del 2017. Un any després, la promoguda per Pedro Sánchez treia Rajoy de la Moncloa. Davant la impossibilitat de disposar de pressupostos, Sánchez va convocar eleccions per al 28 d'abril passat, que va guanyar.