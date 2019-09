Noves eleccions: Sánchez demana als ciutadans una majoria àmplia el 10-N

Els espanyols tornaran a votar en unes eleccions generals el pròxim 10 de novembre després de fracassar les negociacions i constatar el rei Felip VI que no es donen les condicions per proposar un candidat a una nova sessió d'investidura. Així, els espanyols votaran per escollir els representants al Congrés dels Diputats per quarta vegada en quatre anys. Tot això després d'una jornada d'ahir frenètica de contactes en el que es presentava com un últim intent d'evitar la repetició electoral, per part de Ciutadans, o d'evitar car-regar amb la culpa de la repetició per part de totes les forces polítiques.

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va reclamar anit que els espanyols parlin més clar per formar un govern sòlid i que no hi hagi més bloquejos. Així ho va afirmar el candidat socialista després de tancar la ronda de consultes del rei i anunciar que «el país es veu abocat a la repetició d'eleccions» el 10 de novembre per falta d'una majoria que garanteixi la formació de Govern.

Sánchez va recordar que els espanyols van parlar molt clar en les eleccions generals del 28 d'abril i en les del 26 de maig. Però va culpar PP, Ciutadans i Unides Podem de no haver volgut aplicar el que van dir les urnes. «Desgraciadament dues forces conservadores i una d'esquerres han preferit bloquejar el que van dir les urnes», va afirmar. I va carregar especialment contra la formació morada per no haver possibilitat un govern progressista liderat pel PSOE quan el que necessita Espanya en aquest moment, va dir, és «un govern estable, no dos governs en un ni un cogovern o un govern en pràctiques».

En la seva compareixença, Sánchez va evitar fer cap autocrítica. Segons la seva visió de les coses, ell ha «intentat per tots els mitjans» formar govern però «ho han fet impossible». I si Podemos és el responsable d'haver «malmès» un Govern progressista, PP i Ciutadans han incorregut en una «gran contradicció» en denunciar que Sánchez pretenia aliar-se amb els independentistes per formar govern al mateix temps que l'empenyien a trobar el suport dels independentistes en negar-se a facilitar amb la seva abstenció la investidura.

Però Sánchez va evitar adreçar una crítica personalitzada cap al PP de Pablo Casado, més enllà de queixar-se que no estiguessin disposats a aportar «certa estabilitat» al país amb una abstenció en la investidura.

Sí que va ser més dur en arremetre contra Ciutadans i va convidar els espanyols a reflexionar sobre si els taronges han assumit el seu «paper», que hauria de ser segons Sánchez el de «pivotar a esquerra i dreta i garantir l'estabilitat», va afirmar.

Casado va dir ahir que la seva conclusió d'aquests últims mesos és que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, mai ha volgut formar govern i que la «tramoia» que ha escenificat amb els seus contactes i reunions forma part d'un «pla prefixat». «Si ens aboca a eleccions, espero que no li surti gratis», va recalcar.

Pablo Iglesias va lamentar a través de Twitter que «l'arrogància» de Pedro Sánchez i el «menyspreu a les normes bàsiques» d'una democràcia parlamentària «s'han imposat sobre la sensatesa», i va culpar el líder d'una nova convocatòria electoral. «Pedro Sánchez tenia el mandat de formar govern. No ho ha volgut», va dir Iglesias.