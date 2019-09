Els sondejos a peu d'urna a Israel no preveuen majories

Els sondejos a peu d'urna després de les eleccions parlamentàries celebrades ahir a Israel apuntaven novament a un escenari en el qual els principals candidats no disposarien d'una majoria suficient per formar Govern.

Així, Channel 11 donava 32 escons al Likud del primer ministre, Benjamin Netanyahu, i al Partit Blau i Blanc, liderat per l'antic cap de l'Estat Major de l'Exèrcit Benjamin Gantz. A l'abril les dues formacions van obtenir 35 escons.

Per la seva banda, Channel 12 donava 34 escons al partit de Gantz i 33 al de Netanyahu, mentre que Channel 13 en donava 33 al Partit Blau i Blanc i 31 al Likud, segons va recollir a última hora el diari Haaretz.

De mitjana, aquests sondejos donaven 32 escons a Gantz i 31 a Netanyahu, mentre que la coalició que a priori podria conformar el primer ministre es quedaria en els 56 escons -els sondejos li'n donen entre 54 i 57-, de manera que no aconseguiria els 61 que li garantirien la majoria absoluta, que tampoc aconseguiria Gantz.

Aquests sondejos donen més 12 escons a la Llista Àrab Conjunta, nou a Yisrael Beitenu -liderat per Avigdor Lieberman i considerat clau per a la formació de l'Executiu- i a Shas, vuit a Judaisme Unit de la Torà, set a Yamina, i cinc a la Unió Democràtica i el Partit Laborista.

De cara a les eleccions, l'exministre de Defensa ja havia avançat que no s'unirà a un Executiu liderat per Netanyahu, fet que dificultaria les expectatives del primer ministre de perllongar el seu mandat al capdavant del país.

Per la seva banda, el Comitè Central Electoral va indicar que a les 8 del vespre (les 7 a l'Espanya peninsular i Illes Balears) la participació era del 63,7%, 2,4 punts percentuals superior a la registrada a aquesta hora a l'abril.

Les eleccions són una repetició de les celebrades a l'abril, després que Netanyahu no aconseguís acordar un Executiu i optés per convocar noves eleccions abans de permetre al president, Reuven Rivlin, passar el testimoni a una altra persona per intentar formar Govern.