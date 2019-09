Trump no vol reunir-se ara amb Rouhani pels atacs a l'Aràbia Saudita

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar ahir que prefereix no reunir-se amb el seu homòleg iranià, Hassan Rouhani, després dels atacs de dissabte passat contra diverses refineries de petroli de l'Aràbia Saudita, dels quals l'Iran és sospitós.

«Mai no descarto res, però prefereixo no reunir-me amb ell», va dir Trump als periodistes a l'avió presidencial Air Force 1 durant un viatge a Califòrnia, en resposta a una pregunta sobre si una trobada amb Rouhani era encara possible la setmana que ve.

La Casa Blanca va suggerir que podria haver-hi una reunió entre Trump i Rouhani a final d'aquest mes a l'Assemblea General de l'ONU a Nova York.

No obstant això, el líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, va descartar ahir negociacions «a cap nivell» amb els EUA: «Negociar significa la imposició de les demandes dels EUA a la República Islàmica i és una manifestació de la victòria de la campanya de màxima pressió dels EUA» contra l'Iran, va considerar el líder suprem en un discurs.

La tensió entre els dos països ha augmentat des de l'atac amb drons de dissabte contra dues refineries de la petroliera estatal saudita Aramco, clau per al proveïment mundial de cru, que va causar una reducció de prop del 50% de la seva producció.

L'acció va ser reivindicada pels rebels houthis del Iemen, que tenen el suport de Teheran, però la coalició d'Estats liderada per Riad va negar-ho i, en la seva primera valoració, va dir que les armes utilitzades eren iranianes.

Tot i així, Riad no va acusar directament l'Iran de llançar l'atac i va mostrar-se prudent en espera dels resultats de la investigació; mentre que Pompeo sí que va responsabilitzar dissabte la República Islàmica i va assegurar que no hi havia «proves» que l'agressió provingués del Iemen.

Fins ara, Trump ha evitat assenyalar definitivament l'Iran i s'ha limitat a indicar que «sembla que sí» que el país persa va ser responsable de l'atac. A més, dilluns va assegurar que Washington no vol una guerra amb Teheran, encara que està «preparat» si això fos necessari.

L'Aràbia Saudita va assenyalar ahir que els seus subministraments petroliers han tornat als nivells previs a l'atac, i Trump va descartar que EUA hagi de recór-rer a la Reserva Estratègica de Petroli (SPR). «No crec que sigui necessari, però estic disposat a fer-ho. Som el campió indiscutible de l'energia», va afirmar.



Fase de negació

Per la seva part, el ministre d'Exteriors de l'Iran, Mohammad Yavad Zarif, va dir ahir que els Estats Units «està en fase de negació» si pensa que les «víctimes iemenites» no respondrien als atacs de la coalició que lidera Aràbia Saudita contra el país.

«Els Estats Units està en fase de negació si pensa que les víctimes iemenites dels quatre anys i mig dels pitjors crims de guerra no farien tot el possible per respondre», va sostenir en una sèrie de missatges al seu compte a la xarxa social Twitter .

«Potser [a Washington] li fa vergonya que centenars de milers de milions de dòlars en armes no hagin interceptat els trets des del Iemen, però acusar l'Iran no canviarà això», va indicar, en referència als últims atacs contra refineries saudites.

Així, va recalcar que «aturar la guerra és l'única solució per a tots» i va criticar que «els Estats Units no estigui molest quan els seus aliats bombardegen sense pietat nens al Iemen durant quatre anys amb les seves armes i la seva assistència militar».