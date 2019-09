La UGT demana una dimissió a Lledoners per un accés massa lax

El departament de Justícia nega que hi hagués cap irregularitat en la visita del presentador Risto Mejide a Raül Romeva a la presó de Lledoners, segons denuncia la UGT, i diu que va passar per l'arc de seguretat i va deixar el telèfon a la taquilla corresponent, tal com ha de fer tothom i com demostren les càmeres de seguretat del centre penitenciari, afegeixen fonts de Justícia.

La UGT va denunciar ahir que s'ha «vulnerat» la normativa d'accés al centre penitenciari de Lledoners, quan Risto Mejide i dos acompanyants van accedir-hi per entrevistar un dels presos del procés sense la credencial «d'autoritat» o de «visitant institucional».

En concret, la UGT, sindicat majoritari en l'àmbit penitenciari, es refereix a l'entrevista que va realitzar el conegut presentador de televisió Risto Mejide a l'exconseller en presó preventiva en aquesta presó pel judici del procés, Raül Romeva.



«Inaudit i inadmissible»



Segons informa la UGT en un comunicat, l'accés d'aquestes tres persones es va produir dissabte passat, dia 14, sense un «control de seguretat», fet que el sindicat qualifica de «situació inaudita» i inadmissible, i demana el cessament «immediat» de la sotsdirectora de Tractament del Centre Penitenciari de Lledoners.

El sindicat esgrimeix en el comunicat que s'ha «vulnerat» la normativa d'accessos del centre i les circulars dictades per la seva secretària, així com el Reglament Penitenciari. La sotsdirectora de Tractament de Lledoners «va facilitar» l'accés del periodista i dels seus dos acompanyants «estalviant-los» el «preceptiu circuit de control de seguretat», denuncia la UGT.

Per això, el sindicat opina que es tracta d'un «gravíssim i flagrant incompliment» per part de la sotsdirectora dels protocols de seguretat, cosa que «qüestiona la seva idoneïtat» per mantenir-se en el càrrec pel seu comportament «tan irresponsable». Segons el diari El Mundo, el cap de la unitat que regula les visites s'ha queixat per aquesta situació i ha demanat ser traslladat a una altra posició per «aquest favoritisme evident. Actuacions com aquesta només fan que reforçar les injustificades tesis que sostenen determinades instàncies judicials i mediàtiques que estenen dubtes sobre la professionalitat dels treballadors penitenciaris i qüestionen la imparcialitat de la institució», afirmen fonts del sindicat.

Per aquests fets, el sindicat UGT reclama el «cessament immediat» de la sotsdirectora de Tractament del Centre Penitenciari de Lledoners.

No obstant això, un portaveu del departament de Justícia afirma que les càmeres de seguretat d'aquesta presó van gravar el periodista deixant el mòbil, com és preceptiu, abans d'entrar al centre i guardant-lo en una taquilla, a més de passar pels arcs de seguretat corresponents.