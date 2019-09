Ana Julia Quezada, declarada culpable d'assassinat amb traïdoria

Ana Julia Quezada va assassinar amb traïdoria el nen de vuit anys Gabriel Cruz, fill de la seva exparella sentimental, el 27 de febrer del 2018 a la finca familiar de Rodalquilar, (Níjar, Almeria), després de "llançar-lo contra el terra o paret" de l'habitació del mas "de forma intencionada i sobtada" i ho va fer conscient de la seva "superioritat" per diferència d'edat i per complexió.

Així ho ha determinat el jurat popular que ha deliberat sobre les proves presentades contra ella en el transcurs de la vista oral celebrada a l'Audiència Provincial i que ha estimat que ha quedat acreditat també que el petit Gabriel, que "confiava" en l'acusada per ser una persona "íntimament lligada" al seu entorn familiar,"no va tenir possibilitat de defensar-se ni de reaccionar". Per aquest motiu, Quezada quedarà en presó de forma permanent revisable, tal com demanava la Fiscalia.

Quezada va tapar amb les mans els orificis respiratoris del nen



En presència d'Ángel Cruz i Patricia Ramírez, pares del menor, i en audiència pública, les set dones i dos homes que integren el jurat han considerat provat per unanimitat que, d'acord amb els forenses de l'Institut de Medicina Legal (IML) que van practicar l'autòpsia, "després de l'impacte" l'acusada "va procedir amb les seves pròpies mans" a l'oclusió dels orificis respiratoris "amb força, fins a vèncer la seva resistència i provocar la seva mort" per asfíxia mecànica per sufocació.

El jurat popular ha descartat que Ana Julia Quezada, tal com ha mantingut l'acusació particular exercida pels progenitors, augmentés de manera deliberada i inhumana el patiment del nen en matar-lo i rebutja que hi hagi proves que recolzin que li donés "cops, deixant-lo atordit" entre 45 i 90 minuts per després "tapar-li la boca i el nas fins la seva mort".