La campanya forestal finalitza amb 212 incendis, per sota de la mitjana dels últims 15 anys

La campanya forestal 2019 a Catalunya ha finalitzat amb un balanç d'un total de 212 incendis forestals, una xifra que se situa per sota de la mitjana dels últims quinze anys, tot i l'elevat risc d'incendi que hi ha hagut durant l'estiu. De fet, s'han registrat diversos episodis de perill molt alt d'incendi i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha hagut d'activar fins a set vegades el nivell 3 del Pla Alfa. Gairebé una quarta part dels dies de campanya s'ha estat en alerta màxima de perill d'incendi per les altes temperatures i les baixes humitats.

En concret, la superfície afectada pel foc entre el 15 de juny i el 15 de setembre és d'un total de 5.363,94 hectàrees, de les quals el 90% correspon a l'incendi forestal declarat el 26 de juny a la Torre de l'Espanyol (Ribera d'Ebre), que va afectar 5.016,94 hectàrees. El segon incendi més important de la campanya forestal va ser el declarat el 24 de juliol a Capellades (Anoia), que va cremar 56,10 hectàrees.



Nivell molt elevat de perill d'incendi



Aquest estiu ha estat un dels pitjors dels últims anys quant a perill d'incendi per la manca de pluges i per les condicions meteorològiques d'aquest estiu, amb episodis de calor continuats i episodis de vent i humitats relatives molt baixes.

En concret, la campanya es va iniciar amb una situació prèvia sense grans pluges des de novembre de 2018 i sobretot amb una primavera molt poc plujosa, cosa que ha fet que la vegetació patís un estrès hídric important. De fet, en els sis mesos anteriors a l'inici de la campanya, pràcticament arreu va ploure per sota de la mitjana, exceptuant zones puntuals del Pirineu occidental. Els valors més baixos els trobem sobretot al tram final del riu Ebre, on l'anomalia de precipitació fa que en alguns punts plogui només el 20% de la precipitació habitual. Això ha provocat que el risc d'incendi d'aquesta campanya comencés essent molt alt, fins i tot extrem en alguns moments.

DARP

A aquesta situació de pluges escasses, s'hin ha sumat diversos episodis de calor continuats, amb màximes elevades, i l'enregistrament de la temperatura màxima mai assolida (43,8 graus centígrads a Alcarràs), humitats relatives molt baixes, inferiors al 30%, sobretot durant les onades de calor, i episodis de vent.

Aquestes condicions de temperatura i humitat relativa dures van fer que el DARP activés fins en set ocasions el nivell 3 del Pla Alfa (el màxim previst) en un total de 20 dies de campanya, i que es decidís el tancament d'alguns massissos com a mesura de prevenció d'incendis. El cap de Creus i les serres de Montsant i Montsec han sigut les zones més afectades pels tancaments durant la campanya forestal.



Balanç Campanya 2019



Del total d'incendis de la Campanya 2019, 179 han estat de menys d'una hectàrea, 21 d'entre 1 i 10 hectàrees, i 12 de més de 10 hectàrees. Això implica que només el 5,67% dels focs de la campanya forestal han estat importants, superiors a les deu hectàrees.

Del les 5.363,94 hectàrees afectades a Catalunya, 4.235 hectàrees van ser forestals. L'incendi més important de l'estiu es va declarar el 26 de juny a la Torre de l'Espanyol i va afectar 5.046 hectàrees, de les quals un 80% són forestals (4.071 ha), de les comarques de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ja ha iniciat els treballs forestals que permetran la regeneració dels boscos afectats per l'incendi. Els treballs consisteixen en la restauració de la coberta vegetal afectada retirant l'arbrat cremat per facilitar la regeneració dels terrenys i disminuir els riscos relacionats amb l'erosió i la sanitat vegetal. Els treballs aniran a càrrec de Forestal Catalana, empresa adscrita al DARP. Està previst que les actuacions finalitzin l'estiu de 2020 i el Departament assumirà íntegrament el cost, de manera que els propietaris més afectats no hauran de fer cap inversió econòmica.

Sobre l'anàlisi de les causes dels incendis d'aquest estiu, el 62% dels incendis han estat provocats per causes antròpiques. En concret, un 22% han estat intencionats, el 21% han estat accidents i el 19%, negligències. Aquest percentatge és lleugerament inferior a la tendència dels últims quinze anys, en què les causes antròpiques, és a dir, els incendis generats per les activitats humanes, arriben al 67% dels casos. Durant aquesta campanya, a més, s'han declarat prop d'un 20% d'incendis per causes naturals.

DARP

Per àrees regionals, les Terres de l'Ebre i Lleida és on més hectàrees afectades hi ha, la major part corresponents a l'incendi iniciat a la Torre de l'Espanyol. En canvi, en nombre d'incendis és Barcelona i Girona on més focs s'han declarat, tot i que de petites dimensions. De fet, els 55 incendis declarats a la regió de Barcelona van afectar només 3,57 hectàrees i, en el cas de Girona, els 52 focs declarats van afectar 15,18 hectàrees.

Finalment, en el que portem d'any hi ha hagut 483 incendis, que han afectat una superfície de 5.977 hectàrees (de les quals 5.828 forestals), essent el foc del Perelló, al Baix Ebre, amb 233 hectàrees, el més important fora de la campanya forestal.



Prevenció tot l'any



La tasca preventiva del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través del Cos d'Agents Rurals, del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals i la Sub-direcció General de Boscos, ha permès que tant el nombre d'incendis forestals anuals com la superfície forestal cremada hagi tingut una tendència positiva, reforçant d'aquesta manera la importància de la tasca preventiva, sense oblidar, òbviament, la bona feina d'extinció que es realitza des del Departament d'Interior.

Una prova d'aquesta bona feina preventiva i de capacitat d'intervenció primerenca és que quasi el 85,51% dels incendis forestals durant el que portem de 2019 ha estat inferior a 1 hectàrea de superfície cremada. I tot això tenint en compte que, a conseqüència del progressiu canvi climàtic, el nombre de dies considerats crítics de major risc d'incendi forestal ha anat incrementant-se, de manera que el risc ha estat progressivament major.

Una de les característiques de la prevenció d'incendis que porta a terme el Departament d'Agricultura és que es realitza al llarg de tot l'any. En aquesta prevenció continuada hi ha les actuacions que realitza directament el DARP, com ara l'execució d'infraestructures de prevenció d'incendis o les cremes controlades de vegetació realitzades aquesta temporada, la redació de nous perímetres de Protecció Prioritària (PPP) o la participació del DARP en projectes transfronterers que reforcen les mesures de prevenció d'incendis.

La prevenció també és una de les funcions principals dels Agents Rurals i el 2018 va representar un 16% de les seves actuacions. En concret, es van realitzar més de 17.341 actuacions relacionades amb aquest àmbit. Una bona tasca de prevenció redueix el risc d'incendi forestal i facilita enormement les tasques d'extinció. Aquesta prevenció s'enfoca des de sis grans eixos: la vigilància, la inspecció d'infraestructures, la reducció dels risc d'incendi (amb la campanya del borrissol, per exemple), la investigació de causes, la sensibilització i el control d'activitats de risc (Campanya de la Sega o Campanya de Sant Joan, per exemple).