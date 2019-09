Corbyn promet un segon referèndum sobre el Brexit si esdevé 'premier'

El líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, va prometre ahir que si guanya les eleccions farà un referèndum sobre el Brexit, tot i que va negar-se en diverses ocasions a aclarir per quina de les dues opcions faria campanya.

«Som l'únic partit que ofereix a la ciutadania l'opció de triar», va afirmar Corbyn. El líder de l'oposició creu que la població hauria de tenir dret a decidir si prefereix un determinat acord de sortida o quedar-se a la UE.

«Ho complirem», va dir en les seves declaracions, en les quals se li va preguntar quina seria la posició del seu partit de cara a la consulta, que ha descartat de moment el Govern de Boris Johnson.

Corbyn ja va rebre crítiques el 2016 per la tebiesa amb què va defensar la permanència del Regne Unit a la Unió Europea.

El Partit Liberal Demòcrata ha provat de treure rèdit d'aquesta ambigüitat i ha promès anul·lar el Brexit si arriba al poder.

D'altra banda, la decisió del primer ministre britànic, Boris Johnson, de suspendre el Parlament és una qüestió política i no és competència dels jutges, va defensar ahir l'advocat del primer ministre en el seu intent de persuadir el Tribunal Suprem que l'ajornament durant cinc setmanes de les sessions parlamentàries és legal.

Johnson va demanar a Elisa-bet II que suspengués el Parlament entre el 10 de setembre i el 14 d'octubre, fet que va ser vist per l'oposició com un intent de silenciar els diputats quan falta setmanes perquè venci el termini per al Brexit, el 31 d'octubre.

Durant la seva intervenció, l'advocat de Johnson, James Eadie, va sostenir que la capacitat de suspendre el Parlament és un assumpte polític o «d'alta política» que no és judiciable, és a dir, sobre el qual no correspon que es pronunciïn els jutges.

Segons el lletrat, correspon als diputats fer retre comptes al Govern i no als tribunals, per això els parlamentaris poden celebrar una moció de censura contra el Govern si ho desitgen. «Aquests són judicis polítics», va afirmar Eadie.