Cunillera assegura que no hi haurà un «Piolín 2» per fer front a la reacció de la sentència

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, assegura que no hi haurà un 'Piolín 2' per fer front a la reacció a la sentència del Tribunal Suprem (TS). En una entrevista a 'Els Matins de TV3', Cunillera ha explicat que s'haurà de reforçar "allà on pugui haver un enrenou més del normal" però ha descartat que es repeteixi l'arribada de policia estatal com va passar per l'1-O. Pel que fa a una reforma de la Constitució perquè governi la llista més votada si es bloqueja la legislatura, Cunillera s'ha mostrat contrària a "legislar en calent". Les reformes, segons ha afegit, s'han de fer amb "rigor, serietat i reflexió per poder ser útils".

Cunillera ha explicat que la setmana que ve es reunirà la Junta de Seguretat però ha avançat que la posició no és repetir l'episodi del Piolín, amb l'arribada a Catalunya de policia espanyola i Guàrdia Civil. "Si veiem que hi ha d'haver un problema afegit, la nostra obligació és solucionar-lo i prevenir-lo. Si preveiem que hi ha un problema, intentarem que no sigui així", ha afegit.

En aquest context, ha confiat que tothom utilitzarà la reacció de la manera "suficientment intel·ligent" per no tenir "més problemes dels que sigui possible".

La delegada del govern espanyol a Catalunya ha defensat que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha fet "tot el que estava a les seves mans" per arribar a un acord d'investidura i ha assegurat que li han negat "la pa i la sal". "Si algú ha posat voluntat de pacte i negociació és el PSOE", ha reivindicat.