Denuncia abusos sexuals del seu padrastre a Albatàrrec quan sospita que la seva germana també els pateix

La noia que presumptament va patir abusos sexuals a mans del seu padrastre a Albatàrrec (Segrià) ha explicat que ho va denunciar, amb 17 anys, quan va sospitar que l'home feia el mateix amb la seva germana petita. Segons la víctima, els abusos van començar quan ella tenia 11 anys i van acabar als 15, quan l'home es va separar de la seva mare i va marxar de casa. "En aquell moment em vaig sentir alleujada", ha declarat aquest dijous a l'Audiència de Lleida i va decidir no explicar-ho per "vergonya" ni denunciar-ho perquè "ja estava fora de la meva vida i creia que no em passaria més", ha afegit. L'acusat ha negat els fets i ha declarat que mare i filla l'han denunciat per venjança perquè va marxar de casa.

L'Audiència de Lleida ha acollit aquest dijous el judici per un delicte d'abusos sexuals continuats. Segons la fiscalia, ha quedat provat que l'acusat, J. B., nascut al Camerun, va abusar sexualment de manera continuada de la filla de la seva parella. Segons la denúncia, l'home hauria fet tocaments a la nena, com a mínim, entre el 2010 i el 2015, des que la nena tenia 11 anys i fins als 15. Tot i que, segons l'acusació, no consta que l'home fes ús de la violència o la intimidació, va aprofitar que estava a soles amb la nena al pis per tocar-li els pits, les cames i la vagina. El ministeri públic demana deu anys de presó, sis anys de llibertat vigilada, que se li prohibeixi comunicar-se o acostar-se a menys de 200 mestres de la víctima durant deu anys i que la indemnitzi amb 9.000 euros pels danys morals.

La noia, que ara té 19 anys, ha declarat al judici protegida per una mampara i acompanyada d'una psicòloga. Ha explicat que el vaig conèixer l'any 2007, quan va començar a sortir amb la seva mare però que els abusos no van començar fins al 2010, quan vivien junts a casa i va néixer la seva germana petita, fruit de la relació de l'acusat amb la seva mare. Ha explicat que la primera vegada que li va fer tocaments estaven sols al sofà mirant la televisió i que es va quedar "congelada" sense saber què fer perquè només tenia 11 anys.

Els abusos, ha explicat es van anar repetint fins que va fer 15 anys de manera freqüent però no regular, ja que podia agredir-la dues vegades en una setmana i després estar un mes sense fer-ho. La noia també creu que la drogava per abusar d'ella. "Ens agradava prendre te i molts dies quan m'acabava la tassa notava que tenia molta son", ha explicat. "I quan em despertava, moltes vegades era al llit però no recordava com havia arribat fins allà", ha recordat afectada.

Ha explicat que no li va dir res a la seva mare per "vergonya" i "por a que no em cregués". Quan ell va marxar, reconeix, va decidir que no denunciaria per no haver de passar per un procés judicial i perquè llavors ja se sentia segura. Al separar-se la seva mare d'ell, però, l'acusat tenia part de la custòdia de la germana petita. La noia explica que quan la nena arribava a casa després d'estar amb ell, no es volia dutxar, es posava "histèrica" i amagava la seva roba interior, entre d'altres comportaments, i llavors va pensar que el que li havia fet a ella, li podia estar fent a la seva germana petita, ha declarat.

L'acusat, per la seva banda, ha declarat que "mai" li va fer tocaments i no entén què pot haver-li fet perquè arribi al punt d'acusar-lo d'uns fets "tan greus". Ha negat que entrés a l'habitació de la nena quan es quedaven sols i ha explicat que quan va deixar la seva mare, anaven explicant "mentides" a la seva parella actual perquè el deixés. A més, ha lamentat que per culpa de la denúncia ell ha vist afectat el règim de visites amb la seva filla petita, a qui no veu.

Els pèrits que han declarat, entre ells un psiquiatre i les psicòlogues de l'Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV) han declarat que el relat de la noia és creïble i que quan la va començar a medicar i tractar com a víctima d'abusos sexuals, el seu estat d'ànim va anar millorant.