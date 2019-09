El govern espanyol proposa reformar la Constitució perquè mani la llista més votada

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, va reobrir ahir el debat sobre una reforma constitucional perquè governi la llista més votada si es bloqueja la investidura. En una entrevista al programa Hora 25 de la SER, Calvo va considerar «raonable» plantejar un canvi del model electoral per facilitar la formació de govern a través de la modificació de l'article 99.

La vicepresidenta de l'executiu en funcions va argumentar que cal adaptar la política estatal a la nova situació pluripartidista «que va aparèixer fa més de cinc anys amb l'aparició d'Unides Podem i de Ciutadans». «Es produeix un canvi de comportament i cultura política sense modificació normativa», va remarcar, i va dir que això no seria modificar la Carta Magna «per la via dels fets» sinó adaptar-la als nous temps.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ja ho va plantejar al juliol en una entrevista a TVE. El president del govern espanyol en funcions va argumentar que l'actual model «no funciona» i «cal reformar-lo». Sánchez va afirmar que proposaria una reforma a PP, Cs i Unides Podem per garantir la governabilitat i evitar el bloqueig. El secretari general socialista va parlar «d'impedir coalicions negatives que puguin abocar a la repetició sistemàtica electoral».

L'article 99 de la Constitució espanyola és el que regula el sistema d'elecció del president del govern. Fixa el mecanisme de les consultes del cap d'Estat amb els representants de les diferents formacions polítiques i atorga al Rei la potestat de nomenar un candidat. La part que és objecte de debat és la que fa referència a la necessitat del president d'aconseguir la majoria absoluta de la cambra en primera votació i una majoria simple 48 hores després, i sobretot l'establiment d'un termini de dos mesos per a la repetició electoral en cas que cap candidat aconsegueixi la investidura.



Crítiques

El portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, va rebutjar una reforma de la Constitució que faciliti que la llista més votada pugui formar govern. «Les regles de funcionament estan bé. El que cal corregir són les formes d'actuació dels partits polítics, no les regles del joc per posar-les al servei del bipartidisme», va afirmar en una atenció als mitjans aquest dimecres a la cambra baixa.

Asens va insistir que cal escoltar la societat, que «ha canviat», i no forçar la repetició d'eleccions fins que el candidat més votat considera que la ciutadania ha votat «correctament». «No pot ser que pretenguin modificar la Constitució per corregir la voluntat de la ciutadania», va remarcar el portaveu dels comuns.

ERC també va valorar la proposta positivament, però el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, va criticar que es plantegi una reforma de la Constitució per evitar el bloqueig però no es faci per al referèndum.

Per la seva part, el diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, va defensar ahir que, més que reformar la Constitució per evitar els bloquejos polítics, com plantegen des del PSOE, el que cal és que «alguns polítics aprenguin a conjugar el verb pactar, i no altres verbs per intentar distreure l'atenció». Baldoví va mostrar-se disposat a fer aquesta reforma de la Carta Magna però no només per evitar més paràlisi sinó per encarar altres assumptes, entre els quals va citar la derogació de l'article 135, relatiu a l'estabilitat pressupostària.

«Sóc partidari de reformar moltes coses però no allò que m'interessa en el moment que m'interessa», va assenyalar el diputat valencià, que, en tot cas, creu que la reforma constitucional que proposa el PSOE no s'ha de fer «ara», sinó «amb la calma».