Moren un comandant instructor i una alumna en un accident aeri

La Comissió per a la recerca tècnica d'accidents d'aeronaus militars (Citaam), dependent del Ministeri de Defensa, ha obert una recerca per intentar determinar les causes per les quals l'avioneta d'ensenyament Pillán, de l'Acadèmia General de l'Aire (AGA), va caure ahir al Mar Menor quan realitzava un vol d'instrucció.

Com a conseqüència del sinistre aeri, ocorregut entre els vaixells del Club Nàutic que es troben fondejats a Santiago de la Ribera (San Javier), el comandant Daniel Melero Ordóñez, de 50 anys i natural de Cadis, i l'alferes alumna de tercer curs Rosa María Almirón Otero, de 20 anys i de Lucena (Còrdova), van morir. El 112 va rebre sobre les 12.00 hores una desena de trucades informant que una aeronau de l'Exèrcit de l'Aire havia caigut al mar.