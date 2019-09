Òmnium i l'ANC commemoraran el 20-S amb un acte «pels drets i les llibertats» davant d'Economia

Òmnium Cultural i l'ANC commemoraran amb un acte demà el 20-S, quan farà dos anys de l'escorcoll al departament d'Economia i de la concentració de milers de persones davant les portes de la seu. L'acte, amb el nom «Veus pels drets i les llibertats», tindrà personalitats del món cultural, polític, social i familiar dels polítics empresonats.

És previst que l'acte comenci a les sis de la tarda i que s'allargui fins a les set. Es farà just a Rambla de Catalunya amb Gran Via, on és situat el departament d'Economia.



Més «nivell de conflicte»

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, creu que «potser cal augmentar el nivell de conflicte» a Catalunya per «generar una reacció» de la UE, però defensa que l'actitud sempre ha de ser «no-violenta». «L'actual nivell de conflicte no és suficient perquè les institucions europees actuïn», va admetre en una conferència sobre autodeterminació a Brussel·les. Paluzie va assegurar que pensaven que la violència policial durant el referèndum de l'1-O «no seria acceptada a l'Europa del segle XXI». «Ens vam equivocar», va reconèixer.

D'altra banda, Paluzie va avançar que «probablement» la suspensió dels sis diputats presos al Congrés i el cas dels eurodiputats electes Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín es portarà a Nacions Unides.