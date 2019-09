Les parts del judici contra Quezada esperen «sensibilitat» del jurat

El lletrat de l'acusació particular del judici contra Ana Julia Quezada com a autora confessa de la mort violenta de Gabriel Cruz, l'advocat Francisco Torres, espera que els membres del jurat popular, als quals es va lliurar ahir l'objecte de veredicte, tinguin la «sensibilitat que mereix l'assumpte» per emetre el seu veredicte, mentre que el representant legal de l'acusada, Esteban Hernández, confia que «es faci justícia».

Així es van pronunciar els lletrats a la sortida de l'Audiència Provincial d'Almeria després que els membres del jurat rebessin l'objecte de veredicte de 22 pàgines amb el qual hauran de decidir i motivar la seva decisió sobre com es va produir la mort de Gabriel, si l'acusada tenia o no «intenció» de llevar-li la vida, i si ho va fer augmentant de manera deliberada el seu sofriment, entre altres aspectes.

«És l'hora que el jurat deliberi, actuï en conseqüència i decideixi sobre la valoració de les proves», va incidir Esteban Hernández, el qual novament va declinar pronunciar-se sobre les seves expectatives després de la vista oral que s'ha allargat durant set sessions a la Secció Segona en la qual s'han exposat totes les proves. «Caldrà esperar», va postil·lar Esteban Hernández.