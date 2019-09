Com puc evitar que els partits m'enviïn propaganda electoral?

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ja té registrades les peticions de 112.000 persones que no volen rebre propaganda electoral durant la campanya electoral de les eleccions del proper 10 de novembre. Però, com ho de fer?

La decisió de rebre o no propaganda electoral està cobrant importància pel fet que les eleccions seran les quartes en quatre anys. De fet, ja han sorgit campanyes a les xarxes socials en què es demana que no s'enviï propaganda electoral, ja que la convocatòria d'unes noves eleccions costa uns 140 milions d'euros.

Aquesta possibilitat de rebutjar la propaganda electoral es va aplicar ja en les eleccions del passat 28 d'abril i la mesura és fruit de la reforma que es va dur a terme el 2018 de la Llei Electoral General (LOREG).

En aquesta ocasió, encara no s'ha informat de la data límit fins a la qual es pot realitzar aquesta petició a l'INE, ja que, encara que s'ha certificat que hi haurà eleccions, les Corts no quedaran dissoltes fins a la publicació al BOE el dia 24 de setembre.

Com puc evitar que m'envïn propaganda electoral?

Per evitar que els partits polítics t'enviïn propaganda electoral, has d'entrar al següent enllaç i realitzar la petició per internet:

https://sede.ine.gob.es/oposicionPartidos/presentacion?lang=es_ES

La sol·licitud es pot realitzar també en els ajuntaments, a les oficines consulars i en les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral (OCE).