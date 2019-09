Cunillera no preveu un operatiu policial especial aquesta tardor

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, va assegurar ahir que no preveuen desplegar un operatiu especial a Catalunya aquesta tardor, en què se sabrà la sentència del procés i hi haurà eleccions generals.

En una entrevista a TV3, Cunillera va fer al·lusió al vaixell popularment batejat com a Piolín que va estar atracat al Port de Barcelona a la tardor del 2017 per allotjar policies nacionals desplaçats a Catalunya.

Així, davant la pregunta de si preveuen repetir un operatiu especial per a aquesta tardor, la delegada va respondre: «Si m'està parlant de si hi haurà un Piolín, doncs no». Cunillera només va apuntar que «si cal reforçar on hi hagi algun embolic fora del normal es reforçarà», però, davant la pregunta de si vindran contingents de fora de Catalunya, es va limitar a dir: «No estem ara en aquesta situació».