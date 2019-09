ERC i la CUP demanen explicacions per una càrrega dels Mossos a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van car-regar contra un grup de persones que s'havien concentrat per impedir un desnonament, que finalment no es va dur a terme, al barri barceloní de Sants, fet pel qual grups com ERC i la CUP van demanar explicacions. Agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra van acudir en suport de la comitiva judicial que havia d'executar el desnonament de l'habitatge, davant el qual es van concentrar desenes de persones en protesta pel desallotjament. Segons el Centre per a la Defensa dels Drets Humans Irídia, hi va haver almenys set ferits, xifra que, segons els Mossos, el SEM rebaixa a l'atenció d'una persona per una crisi d'ansietat.

El desnonament finalment es va suspendre, però, segons els Mossos d'Esquadra, un grup dels concentrats va colpejar diversos operaris que estaven a punt d'intervenir en l'habitatge després del desallotjament i els agents que intentaven protegir-los.

Els Mossos d'Esquadra van utilitzar llavors les seves defenses per carregar contra diversos dels concentrats i van dispersar els manifestants.

Catalunya En Comú Podem (CatECP) va demanar la compareixença al Parlament del conseller d'Interior, Miquel Buch, per les càrregues dels Mossos d'Esquadra en l'intent de desnonament al districte barceloní de Sants. Els comuns consideren que el Govern «hauria de garantir el dret a l'habitatge» i no «enviar els Mossos contra els veïns que defensen els seus drets».

Paral·lelament, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i el regidor republicà a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas van demanar «explicacions» al Govern i a la conselleria d'Interior. «Quina vergonya!», va escriure Gabriel Rufián al seu perfil de Twitter, a la vegada que va afegir que «la lleialtat a un Govern també és exigir explicacions davant això. I hem d'exigir-les». Per part seva, el regidor d'ERC va assenyalar que «el desnonament s'ha aturat després d'un acord amb el propietari».