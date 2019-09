La Fiscalia recorre el permís d'Urdangarin perquè "no compleix els requisits legals"

La Fiscalia Provincial de Valladolid ha presentat aquest divendres un recurs d'apel·lació davant el jutge de Vigilància Penitenciària que va atorgar el permís al marit de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, per dur a terme un voluntariat fora de la presó de Brieva (Àvila) en la qual compleix condemna pel cas Nóos.

El Ministeri Públic argumenta en el seu escrit que el permís "no compleix els requisits legals" perquè, d'una banda, "no té com a contingut un programa específic de tractament", i, en segon lloc, l'ex-duc de Palma encara "no ha complert una quarta part de la seva condemna", que és de cinc anys i deu mesos de presó.