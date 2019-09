Iglesias acusa Sánchez de mentir-li en la negociació

El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha respost al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que el "problema" de la manca d'acord per a la investidura és el líder socialista. "Vol tenir tot el poder per dormir bé", ha reblat Iglesias aquest divendres al matí en una entrevista a 'Antena 3'. El secretari general de la formació lila ha argumentat que "no es pot dir que hi ha dos governs en un" a les autonomies en què socialistes i Unides Podem governen en coalició, com al País València, Navarra o La Rioja. "L'anormalitat és Sánchez", ha insistit Iglesias, ja que "s'obsessiona a tenir tot el poder per dormir bé". "Mai va desitjar un govern de coalició, la seva oferta no va ser sincera", ha dit el líder de Podem, que ha acusat Sánchez de "mentir". Iglesias també ha afirmat que, si hagués governat en coalició amb el PSOE, Unides Podem hauria acatat una hipotètica aplicació del 155 si hi hagués desobediència a Catalunya com a resposta la sentència del judici de l'1-O al Tribunal Suprem.

El líder del partit lila ha opinat que les declaracions del president del govern en funcions van "faltar al respecte a molts ciutadans" a qui els problemes econòmics "fan perdre la son". Sánchez va dir aquest dijous a la nit en una entrevista a 'La Sexta' que si hagués acceptat la coalició que reclamava la formació lila "no dormiria" i no estaria "tranquil" perquè hi hauria "dos governs" en un. Segons el líder socialista, n'hi hauria un del PSOE "defensant la Constitució espanyola, i un altre de Podem defensant suposats presos polítics i que a Espanya no es respecten els drets humans".

"Nosaltres sempre respectarem la llei", ha afirmat Iglesias, que ha dit que no és "bo" anticipar el contingut de la sentència. El líder d'Unides Podem ha argumentat que haurien "assumit el lideratge del PSOE" sobre la resposta a una hipotètica desobediència a Catalunya després de la sentència en un govern de coalició però ha afirmat que el conflicte amb Catalunya "no se soluciona amb els jutges" i ha insistit en el "diàleg" com a solució.

Sobre el fracàs de les negociacions per desbloquejar la investidura, Iglesias ha dit que es va equivocar confiant en la paraula de Sánchez. "Em va mentir", ha afirmat, i ha reiterat que una oferta de coalició no pot caducar i ha criticat que el seu veto "no té precedents a la història democràtica". "No se li podia posar més fàcil", ha argumentat Iglesias, que ha acusat Sánchez de voler forçar una "majoria absoluta" sense tenir en compte el que van votar els ciutadans el 28-A.

Errejón, "tard o d'hora" a unes generals

Iglesias ha donat per fet que "tard o d'hora" Íñigo Errejón s'acabarà presentant a unes eleccions generals, sigui amb un partit propi o dins del PSOE. "Serà un actor de la política estatal, s'ha de naturalitzar", ha dit. "Passarà", ha opinat, ja que té més interès en la política espanyola que l'autonòmica. "El conec bé", ha recordat Iglesias.