Junqueras s'ofereix al partit per tornar a encapçalar la llista d'ERC a les eleccions del 10-N

El president d'ERC, Oriol Junqueras, s'ha ofert per encapçalar la llista d'ERC al Congrés a les eleccions espanyoles del 10 de novembre. En una carta dirigida a la militància, Junqueras també assegura que l'exconseller en presó preventiva Raül Romeva també vol repetir com a cap de llista al Senat. En la carta, Junqueras afirma que "l'arrogància, la irresponsabilitat i, sobretot, la immaduresa democràtica del sistema polític espanyol porten cap a aquesta repetició electoral". I referma l'aposta d'ERC per, malgrat la repressió, estendre la mà al diàleg. "Sabem que és necessari trobar una sortida democràtica al conflicte entre l'Estat i Catalunya que doni resposta als nostres objectius legítims", argumenta Junqueras.

Després d'intercanviar missatges amb la secretària general, Marta Rovira, el coordinador nacional, Pere Aragonès i al portaveu del partit, Marta Vilalta, Junqueras anuncia que es posa "a disposició del partit, de la ciutadania i de la causa de la llibertat per poder tornar a encapçalar la candidatura d'ERC al Congrés".

" I ho faig acompanyat una vegada més de l'amic Raül Romeva que es torna a posar al servei del país per encapçalar la candidatura d'Esquerra al Senat. Han de saber que combatrem la repressió fins al final. No desapareixerem, no ens cansarem i no ens aturarem mai. Perquè estem convençuts que si persistim, guanyarem", afegeix en la carta.

Junqueras aprofita per agrair a la militància que hagi revalidat el seu lideratge com a president d'ERC per tercera vegada, càrrec que va assolir el 2011. I ha reivindicat que el partit n'ha sortit reforçat. "Els vostres vots han estat la millor resposta a la repressió que ens vol imposar l'Estat espanyol. Ens volen apartats, escapçats, enfadats i desmoralitzats i ens troben més forts, més preparats i més determinats que mai. Esquerra Republicana en surt reforçada i amb la confiança per iniciar un període de lideratge del moviment que permeti traçar un consens estratègic i una acumulació de forces, que ens ajudi a avançar conjuntament, com ho hem fet sempre".

En aquest context, el líder dels republicans assegura que mai com avui ha estat tant convençut que "la independència del nostre país és inevitable, malgrat que som plenament conscients, com sempre recorda l'amic Romeva, que el camí no serà ràpid ni fàcil".