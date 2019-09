El jurat declara Ana Julia Quezada culpable d'assassinat amb traïdoria

Ana Julia Quezada va assassinar amb traïdoria el nen de vuit anys Gabriel Cruz, fill de la seva exparella sentimental, el 27 de febrer del 2018 a la finca familiar de Rodalquilar (Níjar, Almeria), després de «llançar-lo contra el terra o la paret» de l'habitació de la casa «de manera intencionada i sobtada», i que ho va fer conscient de la seva «superioritat» per diferència d'edat i complexió.

Així ho ha determinat el jurat popular que ha deliberat sobre les proves presentades contra ella durant de la vista oral celebrada a l'Audiència Provincial, en què també s'ha decidit que Gabriel, que «confiava» en l'acusada per ser una persona «íntimament lligada» al seu entorn familiar, «no va tenir la possibilitat de defensar-se ni de reaccionar», cosa que aboca Quezada a la presó permanent revisable, tal com sol·licita la Fiscalia.

En presència d'Ángel Cruz i Patricia Ramírez, pares del menor, i en audiència pública, les set dones i dos homes que integren el jurat van considerar ahir provat per unanimitat que, d'acord amb els forenses de l'Institut de Medicina Legal (IML) que van practicar l'autòpsia, «després de l'impacte» l'acusada «va procedir amb les seves pròpies mans» a tancar els orificis respiratoris de Gabriel «amb força, fins a vèncer la seva resistència i provocar la seva mort».

El jurat popular ha descartat que Ana Julia Quezada, tal com ha defensat l'acusació particular exercida pels progenitors, augmentés de manera deliberada i inhumana el patiment del nen i rebutja que hi hagi proves que reforcin que li donés «cops, deixant-lo atordit» durant un període d'entre 45 i 90 minuts abans de «tapar-li la boca i el nas fins a matar-lo».



Els pares, satisfets

Patricia Ramírez, mare del nen de vuit anys Gabriel Cruz, va considerar ahir que s'ha fet «justícia» i va remarcar que han aconseguit que «aquesta bruixa no trepitgi més el carrer». «Hem aconseguit fer justícia per Gabriel i per tota aquesta marea de nens que va estar al costat perquè aquesta dona no surti mai més», va assegurar visiblement emocionada al costat del pare del menor, Ángel Cruz, i la veu tremolosa pel dolor i la tensió acumulada a la sala de vistes, a pocs metres de distància de Quezada, qui va presenciar gairebé impassible la lectura del veredicte de culpabilitat del jurat.

Ángel Cruz i Patricia Ramírez van abandonar el Palau de Justícia d'Almeria acompanyats dels lletrats que han exercit l'acusació particular, Francisco i Miguel Ángel Torres, dels quals van destacar el seu «excel·lent treball», i de familiars, a més del psiquiatre que va atestar i va parlar de la «bondat, educació i extraversió» del petit.

«Vam dir al seu moment que lluitaríem amb ungles i dents, amb totes les nostres forces», va remarcar la mare del menor assassinat.