L'oposició retreu al Govern les llargues esperes per anar al metge de capçalera

L'oposició al Parlament va retreure a la consellera de Salut, Alba Vergés, que es trigui setmanes, fins i tot un mes, a aconseguir visita amb el metge de capçalera en l'Atenció Primària pública. La consellera va acudir al Parlament per informar de les accions que ha impulsat en diversos àmbits de salut en l'últim any, en una intervenció en la qual no va tractar directament la situació de les llistes d'espera d'especialistes i cirurgia.

Vergés va recordar les millores que s'han aconseguit per evitar que es talli el subministrament elèctric a aquelles persones que necessiten l'electricitat per conservar medicaments, l'increment de les unitats d'experts a Catalu-nya sobre els trastorns de l'espectre autista i la creació de l'Observatori de la Mort, entre d'altres.

Els diputats de Ciutadans, PSC, En Comú i PP li van retreure que no hagi complert en garantir una accessibilitat ràpida a l'Atenció Primària, amb esperes d'un mes per tenir visita amb el metge de capçalera. En el cas concret del diputat Santi Rodríguez (PP), que va demanar la visita des de la mateixa comissió parlamentària, l'espera és de vint dies, segons va explicar.

Altres diputats van al·legar que l'espera pot superar el mes i ser superior a una setmana per a una visita pediàtrica, mentre que, d'altra banda, la representant d'ERC Gemma Espigares els va aconsellar que «es facin independentistes» perquè a ella i a d'altres responsables de JxCat els havien donat visita per a abans d'una setmana. D'altra banda, la consellera va assegurar que l'atenció primària «atén tothom i quan ho necessita», sense entrar en el debat dels dies que, segons els consultoris i els territoris, s'ha d'esperar per tenir visita amb el metge de capçalera a Catalunya.



Renda garantida

Els grups parlamentaris de Cs, PSC, CatECP i la CUP van anunciar que presentaran conjuntament una proposició de llei per modificar un article de la norma de la Renda Garantida. Segons van explicar en roda de premsa al Parlament, la modificació vol provocar que la ciutadania pugui acreditar més fàcilment la insuficiència econòmica. Concretament, es vol evitar que es comptabilitzin com a ingressos les ajudes d'amics i familiars que reben els usuaris de la prestació i reduir la carència d'ingressos per poder accedir a l'ajut dels sis mesos actuals a dos.



«Necessitat» d'uns comptes

En un altre ordre de coses, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va avisar que el seu departament «necessita» uns nous pressupostos. «Una tercera pròrroga pressupostària dels comptes del 2017 és un escenari que no ens podem ni plantejar», va dir.