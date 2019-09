El PSOE no tem l'abstenció mentre que el PP demana un centredreta que estigui unit

El PSOE afronta les pròximes eleccions del 10 de novembre sense por a un augment de l'abstenció, a un càstig dels votants progressistes desencantats amb la falta d'entesa de l'esquerra ni tampoc a aquest efecte que tindria un hipotètic pas d'Íñigo Errejón a la batalla política nacional.

«Quan un va a les eleccions, no ha de tenir por de res, perquè, en definitiva, el que es cerca és la confiança de la gent». Aquesta va ser la resposta del secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, que té clar que a qui han de castigar els ciutadans és als partits que no han acceptat el resultat de les eleccions d'abril i han bloquejat el Govern socialista.

Tampoc té por el PSOE d'aquest efecte electoral que tindria per als socialistes si Íñigo Errejón i la seva plataforma, Más Madrid, decideix concórrer a les generals. «Que es presenti qui vulgui, les eleccions són per a això», va assegurar Ábalos, que va insistir que l'espai que venen a representar els d'Errejón és fruit d'una ruptura amb Podemos, per la qual cosa a qui hauria de preocupar és al partit de Pablo Iglesias.

De tota manera, Podemos tampoc no es dona per al·ludit. La portaveu al Congrés, Irene Montero, diu que no li fa por que Más Madrid concorri a les eleccions perquè a la seva formació el preocupen «les coses serioses i no la democràcia». Malgrat això, l'espai electoral pròxim a Podemos segueix en moviment. La coordinadora de Podemos Andalusia, Teresa Rodríguez, ja ha manifestat el seu desig que Adelante Andalucía tingui representació pròpia en el Congrés per «posar sobre la taula» els assumptes dels andalusos. També des de Compromís, el seu diputat Joan Baldoví s'ha mostrat disposat a articular un pacte electoral amb el partit d'Íñigo Errejón si finalment aquest es decideix a concórrer el 10 de novembre. No obstant això, tampoc tanca la porta a presentar-se amb Podemos si la formació de Pablo Iglesias «formalitza una oferta».

En aquest ambient, Pablo Iglesias ha convocat per al dissabte 28 de setembre el seu consell ciutadà, el màxim òrgan de direcció del partit, per preparar l'estratègia de la formació de cara als comicis. El líder de la formació buscarà fer una anàlisi política i preparar el partit de cara a la nova cita electoral, en la qual la coalició Unides Podem es reivindicarà com la «veritable esquerra» enfront del PSOE, que aquest mateix dia celebrarà també Comitè Federal.

Pablo Casado, per la seva banda, ha relaxat el seu discurs dels comicis d'abril i ha apel·lat a un vot constructiu que serveixi per a un «projecte integrador i veritable» i que, per tant, no vagi «contra ningú» ni sigui el de la «por» o el de la «ira». Un acte en el Congrés amb diputats i senadors del PP va escenificar ahir el començament de la trajectòria electoral dels populars, que han demanat novament la unió dels partits de centredreta per no donar «un salvavides» a Pedro Sánchez en els comicis. Casado defensa la proposta d'integració d'Espanya Suma, una coalició que, segons càlculs de la direcció del PP, podria aconseguir la majoria absoluta en les pròximes eleccions. Per això, va instar ahir els seus companys de partit que insisteixin al seu electorat que la fragmentació del vot de PP, Cs i Vox només beneficia Pedro Sánchez.