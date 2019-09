Carmena crida a «parlar i escoltar» en el pregó de la festa de Barcelona

La jutgessa emèrita i exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena va fer ahir una crida a «parlar i escoltar» en el pregó amb el qual van començar les festes de la Mercè, i en què va demanar que siguin «el manteniment necessari perquè la ciutat sàpiga que ha de retrobar-se amb la seva identitat, per nuar els esquinçaments».

«Parlem!» va proclamar Manuela Carmena en català, abans de puntualitzar que «parlar, escoltar són verbs que descriuen l'essència de la democràcia», aquesta democràcia que «ens va portar la llibertat i que no podem deixar d'acaronar i cuidar».

L'exalcaldessa de Madrid va assenyalar que «cal parlar i escoltar, perquè aquesta i no una altra és la identitat d'aquesta ciutat sempre desitjada i desitjable», una Barcelona «sense exclusions», i va alertar que Barcelona s'ha d'obrir «al mar de les ones desordenades que s'aixequen en temps de tempestes».

Carmena va voler presentar-se com a «exalcaldessa de Madrid, madrilenya pels quatre costats però enamorada irremissiblement de Catalunya i de Barcelona», obstinada «a unir com sigui, i per sempre, aquestes dues grans ciutats del sud d'Europa», a les personalitats que omplien el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, entre les quals destacava la presidenta del Congrés Meritxell Batet. «Que la festa ens permeti veure'ns a cadascun de nosaltres amb els ulls dels altres, que la música i la poesia dels altres ens permeti escoltar-la i ballar-la com si fos nostra. Que la festa permeti l'eclosió de totes les nostres emocions», va afegir.