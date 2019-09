Casado acusa Sánchez de voler "comprar voluntats electorals" amb el desbloqueig dels pagaments a les comunitats

El president del PP, Pablo Casado, ha aprofitat la seva intervenció pública a Logronyo per carregar contra el govern en funcions de l'Estat i el seu president, Pedro Sánchez, per la gestió que ha fet del pagament de les bestretes a les autonomies. I és que el ministeri d'Hisenda preveu ara desbloquejar els més de 800 milions que deu a la Generalitat dins el pagament dels 4.500 milions a les comunitats autònomes gràcies a una "escletxa legal" per la convocatòria electoral.

Per a Casado, Sánchez fa "un pas més en la instrumentalització molt negativa de les institucions i dels recursos públics per a fer campanya". "Estem a favor que es lliuri aquests diners, però no és seriós", ha assenyalat, tot apuntant que "s'estan travessant línies vermelles que mai abans s'havien creuat en democràcia". Per al popular, "el govern creu que pot comprar voluntats electorals amb els diners de tots els contribuents, quan fins fa quatre dies era impossible i hi havia un informe de l'Advocacia que el feia impossible".