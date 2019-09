Cuixart insta a reclamar «llibertat, amnistia i autodeterminació»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sosté que «l'única sentència justa» que pot dictar el Suprem és l'absolució, i ha fet una crida al fet que, en cas de condemna, el sobiranisme rebutgi demanar indults i reclami «llibertat, amnistia i autodeterminació».

En declaracions a Catalunya Ràdio, preguntat sobre com hauria de reaccionar la societat catalana si la sentència contra els líders independentistes és condemnatòria, Cuixart va indicar també que «la resposta a la sentència ha de ser un fax al rei amb els noms dels pròxims empresonats. Perquè ho tornarem a fer».

En presó preventiva des de fa gairebé dos anys, el líder d'Òmnium ha dit que Catalunya entrarà després de la sentència en «una etapa de resistència antifranquista» en la qual «ni les amenaces de repressió ni de presó han de ser un límit».

En relació amb l'amnistia, va dir que «aquesta és una reivindicació legítima de tots els moviments d'alliberament nacional» i, si és concedida, «el reconeixement per part de l'Estat, que assumeix que els actes pels quals estàs a la presó no són delicte». «És la victòria del 'ho tornarem a fer'», va afegir.

Cuixart va alertar així mateix que «aviat» els actors de l'Estat apostaran per la «il·legalització de partits» i, en el cas català en concret, per l'aplicació d'«un 155 permanent», això perquè, segons el seu parer, «l'estratègia de l'Estat és acabar amb l'Espanya autonòmica». «Ens cauran 14 anys (de presó) però la sentència ha de ser palanca de transformació», va dir Cuixart, que en un altre moment de l'entrevista va tornar a parlar del mateix període de temps que podria comportar una eventual condemna: «Igual ens cauen 14 anys de condemna, i què? Els viurem (...) Ens hem adonat que no estem tan lluny de temps passats, però hem perdut la por».

Segons la seva opinió, «l'advertència de la violència de l'adversari», en aquest cas l'Estat, no pot suposar «un límit» en «la lluita pels drets».

En relació amb les recurrents apel·lacions a la «unitat estratègica» de l'independentisme, Cuixart va advertir que «això no es resol amb una foto» i va avisar els partits que «no donar una resposta política» a la sentència «seria una falta de respecte».

Òmnium s'ofereix per «consensuar i liderar» la resposta que ha de donar la societat civil però «'negligiria' com a entitat» si aconsellés a les institucions sobre com actuar.