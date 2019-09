Els familiars dels joves d'Altsasua esperen que el Suprem "solucioni la barbaritat i la injustícia" que han patit

Els familiars dels joves empresonats d'Altsasua per un enfrontament amb dos membres de la Guàrdia Civil esperen que la vista del passat dimecres al Suprem serveixi per "solucionar la barbaritat i la injustícia" que han fet les instàncies judicials espanyoles. Les famílies reconeixen que tenen "vertigen" per la resposta que pugui donar l'alt tribunal, però recorden que la vida dels seus fills "no es pot rescabalar". Una de les portaveus Edurne Goikoetxea explica que els passos que vindrien a partir d'ara "serien a llarg termini" i per tant implicaria que els joves haurien d'estar-se bona part de la sentència a la presó. Tot i això, Goikoetxea ha deixat clar que "batallaran" perquè "s'ha de destapar" tot plegat, en relació a si cal apel·lar a Europa. Els familiars també han agraït el suport de molts pobles com la Bisbal d'Empordà aquest dissabte.

De fet, la capital baix-empordanesa és la segona vegada que organitza una trobada en suport als joves navarresos empresonats. "La veritat és que la Bisbal no ens falla mai, sempre està al peu del canó i s'ha bolcat i ja en formem part", ha assenyalat Goikoetxea. La portaveu també ha assegurat que "estan esperançats" en què deixin en llibertat els joves i més "tenint en compte que alguns porten 1.000 dies a la presó". "Aquest cas ja hauria d'estar acabat, oblidat i liquidat. Està a les mans del Suprem", ha reblat.

Goikoetxea deixa clar que guanyar a Europa "no seria una victòria" ja que cada dia que passen els joves a la presó és "un càstig" que no haurien de patir, si bé ha deixat clar que seguiran anant on calgui perquè es reveli la veritat del cas, primer al Constitucional i si cal a Estrasburg.

Malgrat que a la Bisbal d'Empordà ha caigut una intensa pluja durant tot el dissabte els actes previstos s'han pogut fer al Pavelló Municipal. El dinar ha reunit prop de 400 persones i a la tarda s'han fet diversos concerts.