Els Mossos es plantegen estrenar el gas pebre a les manifestacions de l'octubre

Els Mossos d'Esquadra podrien començar a utilitzar el gas pebre a les manifestacions que es preveuen durant el mes d'octubre. Si bé el cos disposa del també anomenat 'gas OC' des de fa anys, fins aquest moment no s'havia plantejat utilitzar-lo perquè consideraven que el seu ús podria generar crítiques i no s'han trobat amb situacions prou greus, però asseguren que està aprovat, només afecta un grup de persones determinat i no té afectacions a la salut. Aquest és un dels elements de l'equipament de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra que es podria utilitzar per primera vegada aquesta tardor. El cos treballarà amb el màxim de recursos operatius d'ordre públic a partir de l'1 d'octubre, de manera que el 20% de la plantilla que habitualment fa vacances també haurà d'estar disponible. Que la sentència del judici de l'1-O surti abans del 12 d'octubre seria "el pitjor escenari", expliquen fonts del cos.

Fa setmanes que en reunions periòdiques els Mossos d'Esquadra estudien com actuar en les mobilitzacions que hi podria haver sobretot durant la primera quinzena d'octubre. Alguns dies calents podrien ser l'1, el 3 o el 12, però principalment podria ser determinant el moment en què surti la sentència de l'1-O. De moment no s'ha previst demanar ajuda al Cos Nacional de Policia (CNP), que tot i això tenen tota la informació per la seva participació a les reunions del centre de coordinació conjunt (CECOR).

L'objectiu del cos durant les protestes que hi pugui haver serà evitar que les dues parts s'encarin i treballar per la protecció d'ambdós col·lectius. En cada cas s'estudiarà la millor manera per fer-ho, però el que sí que preveuen és tenir tots els agents disponibles a partir de l'1 d'octubre pel que pugui passar. Els agents de la Brigada Mòbil (Brimo) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) actuaran conjuntament en els operatius que es duguin a terme.



Equipament per estrenar a la tardor



En les properes setmanes hi pot haver novetats pel que fa a l'equipament que utilitzen els Mossos d'Esquadra. Després d'anys de tenir 'gas OC' o gas pebre al magatzem, consideren que ja ha arribat l'hora de fer-lo servir, si calgués, en les properes setmanes. "És aigua i pebre, res més", asseguren fonts policials, que expliquen que "no és gens lesiu, però molt molest".

Fins ara no s'ha considerat que el seu ús fos necessari tenint en compte el rebuig social que consideren que podria tenir i les situacions amb què s'han trobat. En qualsevol cas el seu ús està autoritzat i en poden fer ús en moments puntuals, amb el vist-i-plau del cap del dispositiu i després d'avisar el col·lectiu que es vol dispersar. Fonts policials expliquen que a Alemanya i França fa temps que s'utilitza.



Noves tanques que no es poden tombar

Un altre dels elements que preveuen utilitzar els agents són unes tanques metàl·liques amb forma de lletra 'L' que fan un metre i mig d'altura amb una plataforma molt gran en direcció als manifestants que no es poden tombar perquè el pes dels manifestants ho impedeix. No són comprades, sinó que els Mossos d'Esquadra les han de llogar i amb un termini de 24 hores una empresa les munta al lloc que es consideri oportú. També tenen incorporades portes perquè els agents puguin sortir, però que només poden obrir els policies. D'aquesta manera s'evitarien les tanques metàl·liques tradicionals, que consideren que sovint esdevenen un perill.

Hi ha un altre tipus de tanques que estan en fase d'exploració, i que per tant no es poden utilitzar, que són tipus xarxes amb un filat intern de ferro per dins i que distribueix una empresa sueca, han explicat fonts del cos. En aquest cas són difícils de tallar i eviten el contacte directe entre els agents i els manifestants.



So, imatge i llum per dissoldre manifestants



Els Mossos d'Esquadra també disposen del dispositiu acústic LRAD 300 per informar les persones de les accions que preveuen dur a terme els policies. Els agents també graven totes les actuacions que consideren il·lícites i han equipat les furgonetes de la Brimo amb pantalles al davant dels seients per observar a temps real el que estan gravant les càmeres dels policies que hi ha al carrer i tenir d'aquesta manera tota la informació del que està passant abans de sortir del vehicle. També estudien incorporar altres elements com focus per evitar la visió.

Entre els elements tradicionals de l'equipament tenen les defenses, conegudes com 'porres' que poden utilitzar després d'una formació específica. La teoria és que s'han d'utilitzar sempre amb moviments horitzontals, de cintura cap a baix i en parts de massa musculars sense tocar zones vitals. També porten la llançadora de 40 mm o les pistoles elèctriques dissenyades per la incapacitació temporal.



Estudien simplificar la numeració dels agents



Seguint les recomanacions que el Síndic de greuges va fer arribar als Mossos d'Esquadra, fonts del cos han explicat que estudien dotar d'una numeració i un alfabet més simple el número identificatiu dels agents del cos que intervenen en l'ordre públic. En aquest sentit, preveuen adoptar un sistema similar al que utilitzen el CNP i la Guàrdia Civil, amb uns números més curts i per tant més fàcils de recordar, però només consideren establir aquest sistema visible per situacions d'ordre públic.

Pel que fa als sistemes de dispersió dels manifestants, la tècnica del carrusel, que suposa apropar-se a les persones amb les furgonetes a gran velocitat perquè s'apartin, fa uns mesos que es va decidir restringir. Aquesta decisió ja es va comunicar en una reunió amb diferents entitats com SOS Racisme, Irídia i Amnistia Internacional abans de l'estiu. Fonts del cos asseguren que hi ha altres tècniques per fer la mateixa feina, com la de saturació, molt habitual en les darreres manifestacions, que consisteix en saturar la zona d'agents del cos perquè la gent vagi marxant.