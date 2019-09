Les fortes tempestes escombren el litoral de l'Alt i el Baix Empordà

Una forta línia de tempestes escombra aquest dissabte el matí el litoral de les comarques gironines, amb especial incidència a l'Alt i el Baix Empordà. Els aiguats han deixat en poca estona fins a 74 litres a Calonge, 73 al Port de la Selva, 69,5 litres a Cadaqués, 63 a Castell d'Aro o 49 litres a Palamós, segons dades de les estacions automàtiques de Meteoclimatic i Meteocat.

A Castelló d'Empúries l'intens xàfec ha descarregat 27 litres en només 30 minuts. Els Bombers de la Generalitat han rebut un centenar d'avisos per les tempestes, bàsicament a l'àrea de Girona. Les dues poblacions més afectades han estat Roses i Castell-Platja d'Aro, amb una vintena d'avisos cadascuna per inundacions de baixos, soterranis i pàrquings. "Molta precaució a la costa gironina. En vehicle evita rieres, passos inundables i qualsevol punt de risc. No te la juguis!", ha piulat Protecció Civil.

A les comarques de l'Ebre, els xàfecs també han descarregat amb força i s'han registrat fins a 31,5 litres en mitja hora a Tivissa i 20,3 litres a l'Aldea en el mateix període de temps.