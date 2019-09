Iglesias acusa Sánchez de mentir i assegura que es penedeix d'haver-hi confiat

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assenyalar ahir que es penedeix d'haver confiat en la paraula del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, a qui ha acusat de mentir durant la negociació perquè li va assegurar que hi hauria coalició. Entén, a més, que el líder socialista prefereixi Íñigo Errejón a Podem perquè espera rebre el suport del portaveu de Más Madrid sense que aquest li demani res a canvi.

En una entrevista a Espejo Público recollida per Europa Press, Iglesias va indicar que si d'alguna cosa es penedeix del procés postelectoral és d'haver confiat en la paraula de Sánchez: «Em va dir que faríem un govern de coalició i vaig traslladar al meu equip que la seva paraula era sincera. Va ser un error».

El líder de Podem també va remarcar que, quan dijous Sánchez va assenyalar que un govern en què hi fos Unides Podem no el deixaria dormir a les nits, «va faltar el respecte a molta gent que té dificultats per arribar a final de mes», i suggereix que si no dorm bé «pot canviar-se el matalàs tots els cops que vulgui».

Durant l'entrevista, Iglesias va repetir en diverses ocasions que, després de sentir les paraules de Sánchez de dijous, s'ha evidenciat que el PSOE «mai volia un govern de coalició», i assumeix que la proposta que va fer l'equip negociador dels socialistes al juliol –i que donava tres ministeris i una vicepresidència als morats– «no era sincera». Assegura que, si hagués estat real, no hauria caducat en 24 hores, i insisteix que una negociació de govern no es pot tancar en dos dies perquè «no és seriós». També va criticar que Sánchez marxés de vacances a l'agost en comptes de seguir treballant per arribar a un acord amb Unides Podem.

Per la seva banda, el president del PP, Pablo Casado, es va referir també a l'entrevista de dijous al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i va assegurar que en el seu cas «no podria dormir tranquil si hagués pactat amb Bildu», tot afegint que «la resta és pura impostura i demagògia»; al mateix temps que va considerar que Sánchez «ha gaudit en funcions» perquè, va dir, «és un president que no vol governar».

D'altra banda, la portaveu del Govern en funcions, Isabel Celaá, va assegurar ahir que l'Executiu no ha consultat l'Advocacia de l'Estat sobre una possible revaloració de les pensions abans de les eleccions del 10 de novembre i, sense aclarir si s'aprovarà abans o després dels comicis, va indicar que «hi ha temps» per apujar les pensions de manera que mantinguin el poder adquisitiu el 2020.

El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Luis Planas, va admetre que aprovar la pujada del sou dels funcionaris abans de les eleccions tindria «caràcter electoral».

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Celaá va insistir que el Govern té el propòsit de mantenir el poder adquisitiu de les pensions, després que dijous el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, prometés apujar l'SMI fins al 60% del salari mitjà, les pensions amb l'IPC i també el salari dels funcionaris, malgrat admetre una «desacceleració i refredament» de l'economia. «Confiem que aquest Govern pugui fer-ho, i per descomptat ho té en els seus propòsits», va remarcar Celaá, qui va indicar que l'Executiu «sempre treballa dins de la legislació» i també ho farà de cara a la revaloració de les pensions públiques el 2020.