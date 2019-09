L'opositor rus Nalvani, un activista uigur i Marielle Franco opten al Sàkharov

El líder opositor rus, Alexei Navalni, així com l'activista uigur Ilham Tohti i diversos activistes ambientals i dels drets dels pobles indígenes, incloent-hi Marielle Franco, a títol pòstum, optaran enguany al premi Sàkharov a la Llibertat de Consciència de l'Eurocambra. El grup del Partit Popular Europeu, el grup majoritari a l'Eurocambra, ha proposat l'advocat i activista polític rus Alexei Navalni, que s'ha convertit en els dar-rers anys en la principal figura opositora a Putin.

El grup dels Socialistes i Demòcrates ha nominat el líder indígena brasiler del poble Kayapó Raoni Metuktire, l'activista Claudelice Silva dos Santos, gran defensora de l'Amazones i, a títol pòstum, la regidora de Rio de Janeiro Marielle Franco. El grup dels Verds ha nominat a títol pòstum Franco, així com l'excongressista homosexual Jean Wyllys, per visibilitzar la violència contra els homosexuals al Brasil. El grup liberal Renovar Europa ha nominat per la seva banda l'advocat i activista defensor dels drets de la minoria uigur Ilham Tohti, condemnat a la Xina el 2014 a cadena perpètua.