Mas es reuneix amb Puigdemont per perfilar la reordenació de JxCat

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha tornat a reunir-se a Bèlgica amb qui va ser el seu successor en el càrrec, Carles Puigdemont, per seguir perfilant el procés de reordenació de l'espai polític de JxCat. Segons diverses fonts coneixedores dels contactes consultades per Efe, la reunió, que va tenir lloc dijous, va servir per avançar en com poden encaixar les peces per estructurar JxCat. Tots dos expresidents ja es van reunir a Waterloo el 19 de juny, una trobada en què no van aconseguir desencallar la fórmula perquè el PDeCAT i la resta d'actors d'aquest espai confluïssin definitivament, encara que sí que van acordar dotar JxCat d'una estructura «eficaç i operativa». Entre els assumptes a resoldre, en aquest sentit, hi ha l'orientació estratègica de l'organització, els noms que hauran de posar-se al capdavant del projecte o la qüestió dels actius i passius del PDeCAT, partit que disposa dels drets de la marca JxCat.